19 февраля 2023
18 февраля 2023

В странах СНГ вырос спрос на челябинскую газировку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Свердловская область, энергетик, напиток, газировка, жестяные банки
Газировку из Челябинска употребляют в странах СНГ и дальнего зарубежья Фото:

Спрос на газировку из Челябинска вырос в странах СНГ. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Ниагара», рост портфеля заказов в феврале подтвердил трехлетний тренд.

«Увеличивается спрос на газированные напитки в странах СНГ. Среди них Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Беларусь и Киргизия», — сообщили URA.RU в «Ниагаре».

После тематической выставки в феврале портфель заказчиков увеличился за счет шестидесяти потенциальных партнеров. В портфеле есть покупатели из Ирана, Ирака и ОАЭ.

Линейка напитков содержит 12 брендов в различных категориях. В 2023 году добавились новые марки: холодный чай Kurorti, Cola zero, вкус Bubble Gum у сладкой воды «Ниагара». Объемообразующим в портфеле является напиток Vips.

Тематическая выставка в Москве помогла увеличить портфель заказчиков
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Спрос на газировку из Челябинска вырос в странах СНГ. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Ниагара», рост портфеля заказов в феврале подтвердил трехлетний тренд. «Увеличивается спрос на газированные напитки в странах СНГ. Среди них Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Беларусь и Киргизия», — сообщили URA.RU в «Ниагаре». После тематической выставки в феврале портфель заказчиков увеличился за счет шестидесяти потенциальных партнеров. В портфеле есть покупатели из Ирана, Ирака и ОАЭ. Линейка напитков содержит 12 брендов в различных категориях. В 2023 году добавились новые марки: холодный чай Kurorti, Cola zero, вкус Bubble Gum у сладкой воды «Ниагара». Объемообразующим в портфеле является напиток Vips.
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© Служба новостей «URA.RU»
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