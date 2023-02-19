Спрос на газировку из Челябинска вырос в странах СНГ. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Ниагара», рост портфеля заказов в феврале подтвердил трехлетний тренд.
«Увеличивается спрос на газированные напитки в странах СНГ. Среди них Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Беларусь и Киргизия», — сообщили URA.RU в «Ниагаре».
После тематической выставки в феврале портфель заказчиков увеличился за счет шестидесяти потенциальных партнеров. В портфеле есть покупатели из Ирана, Ирака и ОАЭ.
Линейка напитков содержит 12 брендов в различных категориях. В 2023 году добавились новые марки: холодный чай Kurorti, Cola zero, вкус Bubble Gum у сладкой воды «Ниагара». Объемообразующим в портфеле является напиток Vips.
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