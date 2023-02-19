Газировку из Челябинска употребляют в странах СНГ и дальнего зарубежья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спрос на газировку из Челябинска вырос в странах СНГ. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Ниагара», рост портфеля заказов в феврале подтвердил трехлетний тренд.

«Увеличивается спрос на газированные напитки в странах СНГ. Среди них Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Беларусь и Киргизия», — сообщили URA.RU в «Ниагаре».

После тематической выставки в феврале портфель заказчиков увеличился за счет шестидесяти потенциальных партнеров. В портфеле есть покупатели из Ирана, Ирака и ОАЭ.

Линейка напитков содержит 12 брендов в различных категориях. В 2023 году добавились новые марки: холодный чай Kurorti, Cola zero, вкус Bubble Gum у сладкой воды «Ниагара». Объемообразующим в портфеле является напиток Vips.