Бывший ректор Челябинского института культуры покончил жизнь самоубийством

Прощание с Сергеем Буцыком состоится 23 февраля Фото: Илья Московец © URA.RU

Директор музыкальной школы №7 в Челябинске Сергей Буцык, ранее руководивший Челябинским институтом культуры, покончил жизнь самоубийством. Тело бывшего проректора было найдено в его квартире, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Тело бывшего ректора обнаружила его жена. По предварительным данным причиной гибели стал суицид. На момент смерти Буцыку было 47 лет», — сообщил URA.RU источник.

По данным URA.RU Буцык уволился из института культуры после прихода нового ректора в лице Сергея Синецкого. В октябре он возглавил музыкальную школу.

«Прощание с Сергеем Буцыком состоится 23 февраля. Мы все в шоке. Мы с ним в пятницу общались, он нас агитировал на концерт „Агаты Кристи“ идти на праздники. Ничего не предвещало беды», — рассказали URA.RU в музыкальной школе №7.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что пока информация к ним не поступала.

В июле 2022 года доцент Сергей Буцык был назначен исполняющим обязанности ректора Челябинского института культуры. На этом посту он сменил ушедшего из-за возраста ректора Владимира Рушанина. Однако спустя месяц и. о. ректора назначили доктора культурологии Сергея Синецкого.