Министр Мантуров побывал стенде боевых машин из Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетил экспозицию ПАО «Курганмашзавод» на выставке оборонной промышленности в ОАЭ. Об этом представители завода рассказали в своем telegram-канале.

«В Объединенных Арабских Эмиратах открылась международная выставка и конференция оборонной промышленности IDEX-2023 <…> с экспозицией Курганмашзавода ознакомился заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров», — информирует канал предприятия. Выставка проходит в городе Абу-Даби.

Курганмашзавод представляет свою продукцию на стенде «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех. Военное предприятие Курганской области выставило на экспозицию две модели боевой техники: БМП-3М и БМД-4М.

Ранее URA.RU сообщало, что Минобороны показало работу военной машины, выпускаемой в Кургане. Проверка машин БМД-4М проходит в тыловом районе СВО.