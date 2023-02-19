19 февраля 2023
18 февраля 2023

Министр Мантуров осмотрел выставку Курганмашзавода в Эмиратах. Фото

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Завод КМЗ. Курган, военная техника, техника, кмз, курганмашзавод, завод кмз, танк бмп 2, танк
Министр Мантуров побывал стенде боевых машин из Кургана Фото:

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетил экспозицию ПАО «Курганмашзавод» на выставке оборонной промышленности в ОАЭ. Об этом представители завода рассказали в своем telegram-канале.

«В Объединенных Арабских Эмиратах открылась международная выставка и конференция оборонной промышленности IDEX-2023 <…> с экспозицией Курганмашзавода ознакомился заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров», — информирует канал предприятия. Выставка проходит в городе Абу-Даби.

Курганмашзавод представляет свою продукцию на стенде «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех. Военное предприятие Курганской области выставило на экспозицию две модели боевой техники: БМП-3М и БМД-4М.

Ранее URA.RU сообщало, что Минобороны показало работу военной машины, выпускаемой в Кургане. Проверка машин БМД-4М проходит в тыловом районе СВО.

Курганские боевые машины на военной выставке в Эмиратах
Министр Мантуров посетил выставку КМЗ на стенде Ростеха в ОАЭ

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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетил экспозицию ПАО «Курганмашзавод» на выставке оборонной промышленности в ОАЭ. Об этом представители завода рассказали в своем telegram-канале. «В Объединенных Арабских Эмиратах открылась международная выставка и конференция оборонной промышленности IDEX-2023 <…> с экспозицией Курганмашзавода ознакомился заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров», — информирует канал предприятия. Выставка проходит в городе Абу-Даби. Курганмашзавод представляет свою продукцию на стенде «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех. Военное предприятие Курганской области выставило на экспозицию две модели боевой техники: БМП-3М и БМД-4М. Ранее URA.RU сообщало, что Минобороны показало работу военной машины, выпускаемой в Кургане. Проверка машин БМД-4М проходит в тыловом районе СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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