Курганским коммунальщикам дали поручение в мэрии

Коммунальные службы Кургана должны усилить работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дорожно-коммунальные службы и управляющие компании должны усилить контроль за уборкой городских территорий и дворов. Такое поручение дала глава Кургана Елена Ситникова. Она отметила, что коммунальщики обязаны подготовиться к предстоящему снегопаду.

«Департамент ЖКХ направил телефонограммы в адрес управляющих организаций по своевременной очистке дворовых территорий от снега. Во вторник, 21 февраля, состоится общегородской штаб, на котором руководителям УК еще раз будут поставлены задачи по уборке обслуживаемых территорий от снега. Департаменту социальной политики поручено контролировать уборку территорий учреждений соцсферы», — указано на сайте мэрии Кургана.

Синоптики прогнозируют 21—22 февраля в регионе сильные осадки в виде мокрого снега. Ранее со срочным обращением к водителям выступила Госавтоинспекция Курганской области. В региональном Управлении ГИБДД также предупредили водителей об ухудшении погоды и ситуации на дорогах.