В Екатеринбурге на парковке возле дома на улице Заводская, 75 загорелся Nissan. К месту пожара приехали сотрудники ГУ МЧС России по Свердловской области и полиция, рассказал очевидец корреспонденту URA.RU.
«Пожар начался в подкапотном пространстве автомобиля. Приехавшие на место происшествия спасатели потушили огонь. Сейчас там работает полиция, дожидается хозяина машины, прорабатываются версии поджога», — рассказал очевидец.
Инцидент произошел ночью 21 февраля. Пожар был площадью два квадратных метра, на месте происшествия работали девять спасателей и две пожарные машины. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
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