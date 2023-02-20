20 февраля 2023

В Екатеринбурге ночью загорелся автомобиль. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара на автостоянке у башни Исеть. Екатеринбург, мчс, огонь, сгоревший автомобиль, поджог автомобиля, пожар на автостоянке, пожар на парковке, машина сгорела, поджог машины
На месте происшествия работали девять спасателей и две пожарные машины (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на парковке возле дома на улице Заводская, 75 загорелся Nissan. К месту пожара приехали сотрудники ГУ МЧС России по Свердловской области и полиция, рассказал очевидец корреспонденту URA.RU.

«Пожар начался в подкапотном пространстве автомобиля. Приехавшие на место происшествия спасатели потушили огонь. Сейчас там работает полиция, дожидается хозяина машины, прорабатываются версии поджога», — рассказал очевидец.

Инцидент произошел ночью 21 февраля. Пожар был площадью два квадратных метра, на месте происшествия работали девять спасателей и две пожарные машины. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

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В Екатеринбурге на парковке возле дома на улице Заводская, 75 загорелся Nissan. К месту пожара приехали сотрудники ГУ МЧС России по Свердловской области и полиция, рассказал очевидец корреспонденту URA.RU. «Пожар начался в подкапотном пространстве автомобиля. Приехавшие на место происшествия спасатели потушили огонь. Сейчас там работает полиция, дожидается хозяина машины, прорабатываются версии поджога», — рассказал очевидец. Инцидент произошел ночью 21 февраля. Пожар был площадью два квадратных метра, на месте происшествия работали девять спасателей и две пожарные машины. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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