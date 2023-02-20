У школьников в ХМАО отменили занятия первой смены из-за морозной погоды

21 февраля 2023 в 06:05 Размер текста - 17 +

В ХМАО 21 февраля объявили актированный день у школьников Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Нягани и Белоярском, а также сельских поселениях ХМАО 21 февраля из-за морозной погоды отменены школьные занятия у учащихся первой смены. Информация опубликована на сайте «Госуслуги». Актированный день объявлен у учеников 1-4 классов в г. Нягань, г. Белоярский, п. Ванзетур, п. Ваховск, п. Комсомольский, п. Карымкары, пгт. Талинка, п. Коммунистический, п. Унъюган, п. Лыхма, с. Казым, п. Верхнеказымский, с. Теги, д. Шайтанка, пгт. Березово, с. Ванзеват, с. Полноват, пгт. Игрим, п. Светлый, с. Шеркалы, д. Нижние Нарыкары, д. Чемаши, с. Перегребное. Ученики 1-8 классов освобождены от занятий в с. Саранпауль, д. Ломбовож и д. Щекурья. Ранее актированный день объявляли 8 февраля. Тогда отменили посещение школы для учащихся первой смены с первого по восьмой класс в ряде городов.

В Нягани и Белоярском, а также сельских поселениях ХМАО 21 февраля из-за морозной погоды отменены школьные занятия у учащихся первой смены. Информация опубликована на сайте «Госуслуги». Актированный день объявлен у учеников 1-4 классов в г. Нягань, г. Белоярский, п. Ванзетур, п. Ваховск, п. Комсомольский, п. Карымкары, пгт. Талинка, п. Коммунистический, п. Унъюган, п. Лыхма, с. Казым, п. Верхнеказымский, с. Теги, д. Шайтанка, пгт. Березово, с. Ванзеват, с. Полноват, пгт. Игрим, п. Светлый, с. Шеркалы, д. Нижние Нарыкары, д. Чемаши, с. Перегребное. Ученики 1-8 классов освобождены от занятий в с. Саранпауль, д. Ломбовож и д. Щекурья. Ранее актированный день объявляли 8 февраля. Тогда отменили посещение школы для учащихся первой смены с первого по восьмой класс в ряде городов.