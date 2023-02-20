FP: ВСУ проводят учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

21 февраля 2023 в 10:07 Размер текста - 17 +

ВСУ катаются на военной технике в зоне Чернобыльской АЭС Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят учения в зоне Чернобыльской АЭС. Об этом написали в агентстве France-Presse. «Для украинских войск она (зона отчуждения Чернобыльской АЭС — прим. URA.RU) стала важной тренировочной площадкой», — написали в издании . Также в материале агентства описывается, как по зоне отчуждения катаются танк и грузовик с зенитным орудием. Действие происходит в 15 километрах от белорусской границы. В агентстве также заявили, что ВСУ занимаются отработкой нападений. Многие тренирующиеся не являются профессиональными военными, подчеркнули авторы. Ранее ВСУ захватили зону Чернобыльской АЭС. Ликвидатор аварии на атомной станции Сергей Мирный предположил, что украинские военные заняли позиции в зоне отчуждения, так как через нее можно проложить короткий путь до Киева, напоминает «Национальная служба новостей».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят учения в зоне Чернобыльской АЭС. Об этом написали в агентстве France-Presse. «Для украинских войск она (зона отчуждения Чернобыльской АЭС — прим. URA.RU) стала важной тренировочной площадкой», — написали в издании. Также в материале агентства описывается, как по зоне отчуждения катаются танк и грузовик с зенитным орудием. Действие происходит в 15 километрах от белорусской границы. В агентстве также заявили, что ВСУ занимаются отработкой нападений. Многие тренирующиеся не являются профессиональными военными, подчеркнули авторы. Ранее ВСУ захватили зону Чернобыльской АЭС. Ликвидатор аварии на атомной станции Сергей Мирный предположил, что украинские военные заняли позиции в зоне отчуждения, так как через нее можно проложить короткий путь до Киева, напоминает «Национальная служба новостей».