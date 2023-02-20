20 февраля 2023

Житель ХМАО зарезал свою мать из-за ссоры

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Антитеррористические учения УФСБ России по СО на железнодорожной станции Шувакиш. Екатеринбург, следственный комитет, силовики, полиция, машина следственного комитета
Мужчине уже предъявили обвинения и заключили под стражу Фото:

Жителя городского поселения Высокий подозревают в убийстве своей матери. Следователи считают, что он поссорился с ней и нанес несколько ножевых ранений. Об этом URA.RU сообщили в Следственном комитете России по ХМАО.

«По версии следствия, 17 февраля 2023 года 30-летний житель пгт. Высокий после произошедшей ссоры с матерью нанес женщине множественные ножевые ранения, от которых последняя скончалась», — говорится в сообщении ведомства. Следователи возбудили уголовное дело.

Мужчине уже предъявили обвинения и заключили под стражу. Сейчас силовики проводят следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО поймали ревнивца, зарезавшего бывшую жену и ее сожителя. Тогда происшествие случилось в поселке Пойковском.

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Жителя городского поселения Высокий подозревают в убийстве своей матери. Следователи считают, что он поссорился с ней и нанес несколько ножевых ранений. Об этом URA.RU сообщили в Следственном комитете России по ХМАО. «По версии следствия, 17 февраля 2023 года 30-летний житель пгт. Высокий после произошедшей ссоры с матерью нанес женщине множественные ножевые ранения, от которых последняя скончалась», — говорится в сообщении ведомства. Следователи возбудили уголовное дело. Мужчине уже предъявили обвинения и заключили под стражу. Сейчас силовики проводят следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО поймали ревнивца, зарезавшего бывшую жену и ее сожителя. Тогда происшествие случилось в поселке Пойковском.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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