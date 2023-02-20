Житель ХМАО зарезал свою мать из-за ссоры

Жителя городского поселения Высокий подозревают в убийстве своей матери. Следователи считают, что он поссорился с ней и нанес несколько ножевых ранений. Об этом URA.RU сообщили в Следственном комитете России по ХМАО.
«По версии следствия, 17 февраля 2023 года 30-летний житель пгт. Высокий после произошедшей ссоры с матерью нанес женщине множественные ножевые ранения, от которых последняя скончалась», — говорится в сообщении ведомства. Следователи возбудили уголовное дело.
Мужчине уже предъявили обвинения и заключили под стражу. Сейчас силовики проводят следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО поймали ревнивца, зарезавшего бывшую жену и ее сожителя. Тогда происшествие случилось в поселке Пойковском.
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