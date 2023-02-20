В Кургане на рабочем месте скончалась директор школы №9 Елена Юдицкая. Об этом сообщила глава города Кургана Елена Ситникова депутатам городской думы. Заседание гордумы началось с минуты молчания, передает корреспондент URA.RU.
«Печальная новость. Буквально несколько минут назад на рабочем месте скончалась наша коллега, директор школы №9 Юдицкая Елена Александровна. Внезапно. Она была очень светлым человеком, грамотным специалистом. Предлагаю почтить минутой молчания», — сказала Ситникова.
Глава города отметила, что администрация города окажет всю необходимую помощь родственникам Юдицкой. После минуты молчания заседание гордумы продолжилось.
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