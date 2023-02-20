Пермский депутат сравнил коллег со страусами

Депутат Мирзамухаметов не поддержал передачу полномочий по утверждению стоимости проезда от думы Перми к мэрии

21 февраля 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

Эдуард Мирзамухаметов призвал коллег не прятать голову в песок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми глава транспортного предприятия ООО УТК «Дизель», депутат гордумы Эдуард Мирзамухаметов высказался против передачи полномочий по установке тарифов в общественном транспорте от городской думы мэрии. Депутаты таким образом прячут голову в песок, словно страусы, заявил он на заседании комитета пермской думы по экономразвитию 21 февраля. «У меня складывается впечатление, что мы, как депутаты, прячем голову в песок на сегодняшний день в надежде, что кто-то за нас примет решение. В связи с этим, мое решение, что мы не имеем морального права поддерживать [данный проект]», — заявил Мирзамухаметов. Его коллега Марк Коробов так же сказал, что не готов снять с себя ответственность за повышение тарифов: «Невозможно отстаивать интересы жителей, если постоянно слагать с себя какие-то полномочия в пользу администрации и снимать с себя ответственность по тем или иным вопросам. Поддержать я эту идею не смогу». Ранее мэр Перми Алексей Демкин внес инициативу о передаче полномочий по утверждению базового тарифа на проезд в общественном транспорте от думы к администрации города. На заседании комитета пять депутатов поддержали изменения, двое проголосовали против, один воздержался. Окончательное решение будет принято 28 февраля на пленарном заседании думы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми глава транспортного предприятия ООО УТК «Дизель», депутат гордумы Эдуард Мирзамухаметов высказался против передачи полномочий по установке тарифов в общественном транспорте от городской думы мэрии. Депутаты таким образом прячут голову в песок, словно страусы, заявил он на заседании комитета пермской думы по экономразвитию 21 февраля. «У меня складывается впечатление, что мы, как депутаты, прячем голову в песок на сегодняшний день в надежде, что кто-то за нас примет решение. В связи с этим, мое решение, что мы не имеем морального права поддерживать [данный проект]», — заявил Мирзамухаметов. Его коллега Марк Коробов так же сказал, что не готов снять с себя ответственность за повышение тарифов: «Невозможно отстаивать интересы жителей, если постоянно слагать с себя какие-то полномочия в пользу администрации и снимать с себя ответственность по тем или иным вопросам. Поддержать я эту идею не смогу». Ранее мэр Перми Алексей Демкин внес инициативу о передаче полномочий по утверждению базового тарифа на проезд в общественном транспорте от думы к администрации города. На заседании комитета пять депутатов поддержали изменения, двое проголосовали против, один воздержался. Окончательное решение будет принято 28 февраля на пленарном заседании думы.