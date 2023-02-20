Пермский депутат сравнил коллег со страусами

В Перми глава транспортного предприятия ООО УТК «Дизель», депутат гордумы Эдуард Мирзамухаметов высказался против передачи полномочий по установке тарифов в общественном транспорте от городской думы мэрии. Депутаты таким образом прячут голову в песок, словно страусы, заявил он на заседании комитета пермской думы по экономразвитию 21 февраля.
«У меня складывается впечатление, что мы, как депутаты, прячем голову в песок на сегодняшний день в надежде, что кто-то за нас примет решение. В связи с этим, мое решение, что мы не имеем морального права поддерживать [данный проект]», — заявил Мирзамухаметов.
Его коллега Марк Коробов так же сказал, что не готов снять с себя ответственность за повышение тарифов: «Невозможно отстаивать интересы жителей, если постоянно слагать с себя какие-то полномочия в пользу администрации и снимать с себя ответственность по тем или иным вопросам. Поддержать я эту идею не смогу».
Ранее мэр Перми Алексей Демкин внес инициативу о передаче полномочий по утверждению базового тарифа на проезд в общественном транспорте от думы к администрации города. На заседании комитета пять депутатов поддержали изменения, двое проголосовали против, один воздержался. Окончательное решение будет принято 28 февраля на пленарном заседании думы.
В Перми глава транспортного предприятия ООО УТК «Дизель», депутат гордумы Эдуард Мирзамухаметов высказался против передачи полномочий по установке тарифов в общественном транспорте от городской думы мэрии. Депутаты таким образом прячут голову в песок, словно страусы, заявил он на заседании комитета пермской думы по экономразвитию 21 февраля. «У меня складывается впечатление, что мы, как депутаты, прячем голову в песок на сегодняшний день в надежде, что кто-то за нас примет решение. В связи с этим, мое решение, что мы не имеем морального права поддерживать [данный проект]», — заявил Мирзамухаметов. Его коллега Марк Коробов так же сказал, что не готов снять с себя ответственность за повышение тарифов: «Невозможно отстаивать интересы жителей, если постоянно слагать с себя какие-то полномочия в пользу администрации и снимать с себя ответственность по тем или иным вопросам. Поддержать я эту идею не смогу». Ранее мэр Перми Алексей Демкин внес инициативу о передаче полномочий по утверждению базового тарифа на проезд в общественном транспорте от думы к администрации города. На заседании комитета пять депутатов поддержали изменения, двое проголосовали против, один воздержался. Окончательное решение будет принято 28 февраля на пленарном заседании думы.