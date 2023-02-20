В курганском дворе обнаружили труп мужчины

Следователи организовали проверку по факту смерти мужчины (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане во дворе дома №83 по улице Орлова обнаружили труп мужчины. Об этом сообщает telegram-канал KGN45. В пресс-службе следственного управления СКРФ по Курганской области URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка.

«Труп у дома Орлова, 83. Что известно?», — говорится в опубликованном посте в городском telegram-канале. В пресс-службе регионального следственного управления корреспонденту агентства уточнили, что тело 52-летнего мужчины обнаружили прохожие в первой половине дня.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По данному факту проводится доследственная проверка», — сообщили в ведомстве.