20 февраля 2023

В курганском дворе обнаружили труп мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара на улице Омская, 91. Екатеринбург, ск рф, следственный комитет россии
Следователи организовали проверку по факту смерти мужчины (архивное фото) Фото:

В Кургане во дворе дома №83 по улице Орлова обнаружили труп мужчины. Об этом сообщает telegram-канал KGN45. В пресс-службе следственного управления СКРФ по Курганской области URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка.

«Труп у дома Орлова, 83. Что известно?», — говорится в опубликованном посте в городском telegram-канале. В пресс-службе регионального следственного управления корреспонденту агентства уточнили, что тело 52-летнего мужчины обнаружили прохожие в первой половине дня.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По данному факту проводится доследственная проверка», — сообщили в ведомстве.

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В Кургане во дворе дома №83 по улице Орлова обнаружили труп мужчины. Об этом сообщает telegram-канал KGN45. В пресс-службе следственного управления СКРФ по Курганской области URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка. «Труп у дома Орлова, 83. Что известно?», — говорится в опубликованном посте в городском telegram-канале. В пресс-службе регионального следственного управления корреспонденту агентства уточнили, что тело 52-летнего мужчины обнаружили прохожие в первой половине дня. «На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По данному факту проводится доследственная проверка», — сообщили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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