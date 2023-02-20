20 февраля 2023

В Тюмени разнорабочий нарушил технику безопасности и убил прохожего

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор Александру Кузнецову в суде Центрального района. Челябинск, замок, тюрьма, решетка, суд, клетка
Тюменец получил срок за деревянные поддоны, которые он не закрепил при перевозке Фото:

В поселке Боровский Тюменской области разнорабочий случайно убил прохожего, нарушив технику безопасности при перевозке грузов. Об этом в telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Обвиняемый в качестве водителя автотягача по устной договоренности с ООО „Экосистема“ обязался возить деревянные поддоны. Он не закрепил должным образом груз в полуприцепе своего тягача. При движении они сместились в кузове, а часть из них посыпалась на прохожего», — говорится в сообщении.

Пострадавший получил травмы головы и шеи. По пути в больницу он скончался в карете скорой помощи. Рабочего, нарушившего технику безопасности, признали виновным и назначили наказание — год лишения свободы. Известно, что гражданский иск о возмещении морального вреда потерпевшая сторона не заявляла.

Ранее URA.RU рассказало еще об одном случае нарушения техники безопасности. В тот раз на стройке из-за халатности машиниста башенного крана на человека упала оконная перемычка.

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В поселке Боровский Тюменской области разнорабочий случайно убил прохожего, нарушив технику безопасности при перевозке грузов. Об этом в telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Обвиняемый в качестве водителя автотягача по устной договоренности с ООО „Экосистема“ обязался возить деревянные поддоны. Он не закрепил должным образом груз в полуприцепе своего тягача. При движении они сместились в кузове, а часть из них посыпалась на прохожего», — говорится в сообщении. Пострадавший получил травмы головы и шеи. По пути в больницу он скончался в карете скорой помощи. Рабочего, нарушившего технику безопасности, признали виновным и назначили наказание — год лишения свободы. Известно, что гражданский иск о возмещении морального вреда потерпевшая сторона не заявляла. Ранее URA.RU рассказало еще об одном случае нарушения техники безопасности. В тот раз на стройке из-за халатности машиниста башенного крана на человека упала оконная перемычка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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