В Тюмени разнорабочий нарушил технику безопасности и убил прохожего

21 февраля 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

Тюменец получил срок за деревянные поддоны, которые он не закрепил при перевозке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В поселке Боровский Тюменской области разнорабочий случайно убил прохожего, нарушив технику безопасности при перевозке грузов. Об этом в telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Обвиняемый в качестве водителя автотягача по устной договоренности с ООО „Экосистема“ обязался возить деревянные поддоны. Он не закрепил должным образом груз в полуприцепе своего тягача. При движении они сместились в кузове, а часть из них посыпалась на прохожего», — говорится в сообщении. Пострадавший получил травмы головы и шеи. По пути в больницу он скончался в карете скорой помощи. Рабочего, нарушившего технику безопасности, признали виновным и назначили наказание — год лишения свободы. Известно, что гражданский иск о возмещении морального вреда потерпевшая сторона не заявляла. Ранее URA.RU рассказало еще об одном случае нарушения техники безопасности. В тот раз на стройке из-за халатности машиниста башенного крана на человека упала оконная перемычка.

В поселке Боровский Тюменской области разнорабочий случайно убил прохожего, нарушив технику безопасности при перевозке грузов. Об этом в telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Обвиняемый в качестве водителя автотягача по устной договоренности с ООО „Экосистема“ обязался возить деревянные поддоны. Он не закрепил должным образом груз в полуприцепе своего тягача. При движении они сместились в кузове, а часть из них посыпалась на прохожего», — говорится в сообщении. Пострадавший получил травмы головы и шеи. По пути в больницу он скончался в карете скорой помощи. Рабочего, нарушившего технику безопасности, признали виновным и назначили наказание — год лишения свободы. Известно, что гражданский иск о возмещении морального вреда потерпевшая сторона не заявляла. Ранее URA.RU рассказало еще об одном случае нарушения техники безопасности. В тот раз на стройке из-за халатности машиниста башенного крана на человека упала оконная перемычка.