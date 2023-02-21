Путин: Запад пытался заставить россиян страдать

Владимир Путин рассказал, зачем нужны были санкции Запада
новость из сюжетаПослание Путина Федеральному собранию — 2023
Санкции Запада направлены на то, чтобы дестабилизировать российское общество. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному Собранию РФ.
«Запад… пытался заставить страдать россиян при помощи санкций, тем самым дестабилизировать общество изнутри. Но это не удалось и не удастся», — сказал Владимир Путин. Трансляция ведется на
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