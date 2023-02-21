Путин: Запад пытался заставить россиян страдать

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин рассказал, зачем нужны были санкции Запада Фото:
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Послание Путина Федеральному собранию — 2023

Санкции Запада направлены на то, чтобы дестабилизировать российское общество. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному Собранию РФ.

«Запад… пытался заставить страдать россиян при помощи санкций, тем самым дестабилизировать общество изнутри. Но это не удалось и не удастся», — сказал Владимир Путин. Трансляция ведется на rutube-канале URA.RU.

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Санкции Запада направлены на то, чтобы дестабилизировать российское общество. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному Собранию РФ. «Запад… пытался заставить страдать россиян при помощи санкций, тем самым дестабилизировать общество изнутри. Но это не удалось и не удастся», — сказал Владимир Путин. Трансляция ведется на rutube-канале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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