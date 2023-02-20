20 февраля 2023
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Руководители скандального управления правительства ЯНАО стали больше зарабатывать

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Руководству управделами правительства ЯНАО подняли зарплату Фото:

У руководства «Производственно-технического объединения управления делами правительства ЯНАО» вырос доход. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

«Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера государственного учреждения. Генеральный директор Гарштя Ольга Ивановна — среднемесячная заработная плата за отчетный год — 521 013 рублей 45 копеек», — говорится в документе.

За аналогичный предыдущий период Гарштя зарабатывала 483 тысячи рублей. Также зарплата выросла и у заместителя директора учреждения Вячеслава Журавкина. Раньше его среднемесячная зарплата составляла 368 764 рубля, теперь же она составляет 418 499 рублей.

В правительство ЯНАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. Ответ на момент публикации еще ожидается.

Ранее сообщалось, что зарплата повысилась и у руководства правительственной гостиницы «Юрибей». Директору отеля стали платить больше на 61 тысячу рублей.

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У руководства «Производственно-технического объединения управления делами правительства ЯНАО» вырос доход. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона. «Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера государственного учреждения. Генеральный директор Гарштя Ольга Ивановна — среднемесячная заработная плата за отчетный год — 521 013 рублей 45 копеек», — говорится в документе. За аналогичный предыдущий период Гарштя зарабатывала 483 тысячи рублей. Также зарплата выросла и у заместителя директора учреждения Вячеслава Журавкина. Раньше его среднемесячная зарплата составляла 368 764 рубля, теперь же она составляет 418 499 рублей. В правительство ЯНАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. Ответ на момент публикации еще ожидается. Ранее сообщалось, что зарплата повысилась и у руководства правительственной гостиницы «Юрибей». Директору отеля стали платить больше на 61 тысячу рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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