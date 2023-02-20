Руководители скандального управления правительства ЯНАО стали больше зарабатывать

Руководству управделами правительства ЯНАО подняли зарплату Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У руководства «Производственно-технического объединения управления делами правительства ЯНАО» вырос доход. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

«Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера государственного учреждения. Генеральный директор Гарштя Ольга Ивановна — среднемесячная заработная плата за отчетный год — 521 013 рублей 45 копеек», — говорится в документе.

За аналогичный предыдущий период Гарштя зарабатывала 483 тысячи рублей. Также зарплата выросла и у заместителя директора учреждения Вячеслава Журавкина. Раньше его среднемесячная зарплата составляла 368 764 рубля, теперь же она составляет 418 499 рублей.

В правительство ЯНАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. Ответ на момент публикации еще ожидается.

Ранее сообщалось, что зарплата повысилась и у руководства правительственной гостиницы «Юрибей». Директору отеля стали платить больше на 61 тысячу рублей.