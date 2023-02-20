Среднему жителю Челябинской области потребуется семь лет, чтобы накопить на свой дом

21 февраля 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

В среднем в Челябинске на свой дом накопить сложнее, чем на квартиру Фото: Александр Елизаров © URA.RU Житель Челябинской области накопит на свой дом стоимостью 4 млн 404 тысячи рублей за семь лет. Ежемесячный уровень заработка при этом должен будет составлять не менее 51 тысячи 735 рублей, сообщается в исследовании, проведенном специалистами федерального портала. Житель Челябинской области накопит на свой дом стоимостью 4 млн 404 тысячи рублей за семь лет при зарплате 51 тысяча 735 рублей», — сообщается на сайте «Мир квартир». Также специалисты отметили, что в среднем россиянин, получая среднемесячную зарплату в размере 63 тысяч рублей, будет копить на дом стоимостью 6 023 019 рублей в течение 8 лет. Накопить на квартиру жителю РФ сегодня гораздо легче. Всего на это потребуется 6,4 года без учета ипотеки. Ранее под Челябинском на берегу озера Кременкуль, возле поселка Родной, компания «Жилстрой №9» купила землю под новый коттеджный поселок. Площадь под застройку составит 180 га земли.

Житель Челябинской области накопит на свой дом стоимостью 4 млн 404 тысячи рублей за семь лет. Ежемесячный уровень заработка при этом должен будет составлять не менее 51 тысячи 735 рублей, сообщается в исследовании, проведенном специалистами федерального портала. Житель Челябинской области накопит на свой дом стоимостью 4 млн 404 тысячи рублей за семь лет при зарплате 51 тысяча 735 рублей», — сообщается на сайте «Мир квартир». Также специалисты отметили, что в среднем россиянин, получая среднемесячную зарплату в размере 63 тысяч рублей, будет копить на дом стоимостью 6 023 019 рублей в течение 8 лет. Накопить на квартиру жителю РФ сегодня гораздо легче. Всего на это потребуется 6,4 года без учета ипотеки. Ранее под Челябинском на берегу озера Кременкуль, возле поселка Родной, компания «Жилстрой №9» купила землю под новый коттеджный поселок. Площадь под застройку составит 180 га земли.