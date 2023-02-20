Метель мешает движению по трассам Зауралья, предупреждают водители
Зауральские водители предупредили о плохой видимости на трассах Курганской области. Передвижению мешает сильная метель.
«На дорогах Зауралья недостаточная видимость из-за метели. По прогнозу курганского Гидрометцентра, снег будет идти всю ночь. Прояснится только завтра днем», — предостережение водителям опубликовано в telegram-канале «Вести — Зауралье».
Ранее госавтоинспекторы выступили с обращением к водителям Курганской области из-за угрозы мокрого снега. Позже в ГУ МЧС региона предупредили жителей территории о снеге, гололедице и снежном накате на дорогах.
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