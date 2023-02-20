20 февраля 2023

Курганские водители предупредили о плохой видимости на дорогах из-за метели. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снегопад, м5, неблагоприятные метеоусловия, дорога
Метель мешает движению по трассам Зауралья, предупреждают водители Фото:

Зауральские водители предупредили о плохой видимости на трассах Курганской области. Передвижению мешает сильная метель.

«На дорогах Зауралья недостаточная видимость из-за метели. По прогнозу курганского Гидрометцентра, снег будет идти всю ночь. Прояснится только завтра днем», — предостережение водителям опубликовано в telegram-канале «Вести — Зауралье».

Ранее госавтоинспекторы выступили с обращением к водителям Курганской области из-за угрозы мокрого снега. Позже в ГУ МЧС региона предупредили жителей территории о снеге, гололедице и снежном накате на дорогах.

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Зауральские водители предупредили о плохой видимости на трассах Курганской области. Передвижению мешает сильная метель. «На дорогах Зауралья недостаточная видимость из-за метели. По прогнозу курганского Гидрометцентра, снег будет идти всю ночь. Прояснится только завтра днем», — предостережение водителям опубликовано в telegram-канале «Вести — Зауралье». Ранее госавтоинспекторы выступили с обращением к водителям Курганской области из-за угрозы мокрого снега. Позже в ГУ МЧС региона предупредили жителей территории о снеге, гололедице и снежном накате на дорогах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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