Курганские водители предупредили о плохой видимости на дорогах из-за метели. Видео

21 февраля 2023 в 22:21 Размер текста - 17 +

Метель мешает движению по трассам Зауралья, предупреждают водители Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Зауральские водители предупредили о плохой видимости на трассах Курганской области. Передвижению мешает сильная метель. «На дорогах Зауралья недостаточная видимость из-за метели. По прогнозу курганского Гидрометцентра, снег будет идти всю ночь. Прояснится только завтра днем», — предостережение водителям опубликовано в telegram-канале «Вести — Зауралье». Ранее госавтоинспекторы выступили с обращением к водителям Курганской области из-за угрозы мокрого снега. Позже в ГУ МЧС региона предупредили жителей территории о снеге, гололедице и снежном накате на дорогах.

Зауральские водители предупредили о плохой видимости на трассах Курганской области. Передвижению мешает сильная метель. «На дорогах Зауралья недостаточная видимость из-за метели. По прогнозу курганского Гидрометцентра, снег будет идти всю ночь. Прояснится только завтра днем», — предостережение водителям опубликовано в telegram-канале «Вести — Зауралье». Ранее госавтоинспекторы выступили с обращением к водителям Курганской области из-за угрозы мокрого снега. Позже в ГУ МЧС региона предупредили жителей территории о снеге, гололедице и снежном накате на дорогах.