Партфункционеры ЕР из Тюмени тайно участвуют в проекте ЛДПР

Представители «Единой России» в Тюмени скрывают от руководства участие в политическом проекте ЛДПР

22 февраля 2023 в 11:16 Размер текста - 17 +

В Тюменской ЕР появились перебежчики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Партфункционеры ЕР из Тюмени массово участвуют в политической зимней школе ЛДПР и скрывают это от руководства. Как сообщают источники агентства, сами либерал-демократы не следят за тем, кто и откуда приходит в их политический проект. «Зимняя школа ЛДПР предназначена либо для своих, партийных, либо для беспартийных. Пускать туда людей из других партий нельзя. Но следить за этим никто не хочет, поэтому „шпионы“ и проникают», — поделился источник. Близкие к руководству тюменской ЕР источники сообщили, что не знают о перебежчиках. Участие партийцев в проекте ЛДПР с аппаратом партии не согласовано. Ранее URA.RU писало о предвыборных рисках для «Единой России» в области на выборах-2023. Эксперты назвали Тюменскую область благоприятной для партии власти регионом.

Партфункционеры ЕР из Тюмени массово участвуют в политической зимней школе ЛДПР и скрывают это от руководства. Как сообщают источники агентства, сами либерал-демократы не следят за тем, кто и откуда приходит в их политический проект. «Зимняя школа ЛДПР предназначена либо для своих, партийных, либо для беспартийных. Пускать туда людей из других партий нельзя. Но следить за этим никто не хочет, поэтому „шпионы“ и проникают», — поделился источник. Близкие к руководству тюменской ЕР источники сообщили, что не знают о перебежчиках. Участие партийцев в проекте ЛДПР с аппаратом партии не согласовано. Ранее URA.RU писало о предвыборных рисках для «Единой России» в области на выборах-2023. Эксперты назвали Тюменскую область благоприятной для партии власти регионом.