21 февраля 2023
20 февраля 2023

Партфункционеры ЕР из Тюмени тайно участвуют в проекте ЛДПР

Представители «Единой России» в Тюмени скрывают от руководства участие в политическом проекте ЛДПР
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Штаб Общественной поддержки политической партии
В Тюменской ЕР появились перебежчики Фото:

Партфункционеры ЕР из Тюмени массово участвуют в политической зимней школе ЛДПР и скрывают это от руководства. Как сообщают источники агентства, сами либерал-демократы не следят за тем, кто и откуда приходит в их политический проект.

«Зимняя школа ЛДПР предназначена либо для своих, партийных, либо для беспартийных. Пускать туда людей из других партий нельзя. Но следить за этим никто не хочет, поэтому „шпионы“ и проникают», — поделился источник.

Близкие к руководству тюменской ЕР источники сообщили, что не знают о перебежчиках. Участие партийцев в проекте ЛДПР с аппаратом партии не согласовано.

Ранее URA.RU писало о предвыборных рисках для «Единой России» в области на выборах-2023. Эксперты назвали Тюменскую область благоприятной для партии власти регионом.

О важных для каждого тюменца событиях — в Telegram-канале «Темы Тюмени». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Партфункционеры ЕР из Тюмени массово участвуют в политической зимней школе ЛДПР и скрывают это от руководства. Как сообщают источники агентства, сами либерал-демократы не следят за тем, кто и откуда приходит в их политический проект. «Зимняя школа ЛДПР предназначена либо для своих, партийных, либо для беспартийных. Пускать туда людей из других партий нельзя. Но следить за этим никто не хочет, поэтому „шпионы“ и проникают», — поделился источник. Близкие к руководству тюменской ЕР источники сообщили, что не знают о перебежчиках. Участие партийцев в проекте ЛДПР с аппаратом партии не согласовано. Ранее URA.RU писало о предвыборных рисках для «Единой России» в области на выборах-2023. Эксперты назвали Тюменскую область благоприятной для партии власти регионом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...