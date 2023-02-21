Партфункционеры ЕР из Тюмени тайно участвуют в проекте ЛДПР

Партфункционеры ЕР из Тюмени массово участвуют в политической зимней школе ЛДПР и скрывают это от руководства. Как сообщают источники агентства, сами либерал-демократы не следят за тем, кто и откуда приходит в их политический проект.
«Зимняя школа ЛДПР предназначена либо для своих, партийных, либо для беспартийных. Пускать туда людей из других партий нельзя. Но следить за этим никто не хочет, поэтому „шпионы“ и проникают», — поделился источник.
Близкие к руководству тюменской ЕР источники сообщили, что не знают о перебежчиках. Участие партийцев в проекте ЛДПР с аппаратом партии не согласовано.
Ранее URA.RU писало о предвыборных рисках для «Единой России» в области на выборах-2023. Эксперты назвали Тюменскую область благоприятной для партии власти регионом.
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