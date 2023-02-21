21 февраля 2023

Свердловский омбудсмен возьмет под контроль работу силовиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Татьяной Мерзляковой. Екатеринбург, мерзлякова татьяна, портрет
Татьяна Мерзлякова совместно с прокурорами будет активно курировать работу изоляторов временного содержания Фото:

В 2023 году работу изоляторов временного содержания (ИВС), расположенных в Свердловской области, возьмут на особый контроль. С таким заявлением во время доклада в заксо выступила уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

«Хотелось бы отметить, что изоляторы ремонтируются, хорошо ремонтируются. Вместе с прокурорами мы решили проводить проверки очень активно, потому что выделялись средства. Я бы хотела подчеркнуть, что тема изоляторов временного содержания в этом году будет у нас на особом контроле», — цитирует слова Татьяны Мерзляковой журналист URA.RU с места событий.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова осудила облаву силовиков на мигрантов в Екатеринбурге. В пятницу, 17 февраля, силовики окружили мечеть на улице Репина.

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В 2023 году работу изоляторов временного содержания (ИВС), расположенных в Свердловской области, возьмут на особый контроль. С таким заявлением во время доклада в заксо выступила уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «Хотелось бы отметить, что изоляторы ремонтируются, хорошо ремонтируются. Вместе с прокурорами мы решили проводить проверки очень активно, потому что выделялись средства. Я бы хотела подчеркнуть, что тема изоляторов временного содержания в этом году будет у нас на особом контроле», — цитирует слова Татьяны Мерзляковой журналист URA.RU с места событий. Ранее URA.RU сообщало, что свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова осудила облаву силовиков на мигрантов в Екатеринбурге. В пятницу, 17 февраля, силовики окружили мечеть на улице Репина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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