Свердловский омбудсмен возьмет под контроль работу силовиков

22 февраля 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

Татьяна Мерзлякова совместно с прокурорами будет активно курировать работу изоляторов временного содержания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 2023 году работу изоляторов временного содержания (ИВС), расположенных в Свердловской области, возьмут на особый контроль. С таким заявлением во время доклада в заксо выступила уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «Хотелось бы отметить, что изоляторы ремонтируются, хорошо ремонтируются. Вместе с прокурорами мы решили проводить проверки очень активно, потому что выделялись средства. Я бы хотела подчеркнуть, что тема изоляторов временного содержания в этом году будет у нас на особом контроле», — цитирует слова Татьяны Мерзляковой журналист URA.RU с места событий. Ранее URA.RU сообщало, что свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова осудила облаву силовиков на мигрантов в Екатеринбурге. В пятницу, 17 февраля, силовики окружили мечеть на улице Репина.

В 2023 году работу изоляторов временного содержания (ИВС), расположенных в Свердловской области, возьмут на особый контроль. С таким заявлением во время доклада в заксо выступила уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «Хотелось бы отметить, что изоляторы ремонтируются, хорошо ремонтируются. Вместе с прокурорами мы решили проводить проверки очень активно, потому что выделялись средства. Я бы хотела подчеркнуть, что тема изоляторов временного содержания в этом году будет у нас на особом контроле», — цитирует слова Татьяны Мерзляковой журналист URA.RU с места событий. Ранее URA.RU сообщало, что свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова осудила облаву силовиков на мигрантов в Екатеринбурге. В пятницу, 17 февраля, силовики окружили мечеть на улице Репина.