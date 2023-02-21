Свердловский омбудсмен возьмет под контроль работу силовиков

В 2023 году работу изоляторов временного содержания (ИВС), расположенных в Свердловской области, возьмут на особый контроль. С таким заявлением во время доклада в заксо выступила уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
«Хотелось бы отметить, что изоляторы ремонтируются, хорошо ремонтируются. Вместе с прокурорами мы решили проводить проверки очень активно, потому что выделялись средства. Я бы хотела подчеркнуть, что тема изоляторов временного содержания в этом году будет у нас на особом контроле», — цитирует слова Татьяны Мерзляковой журналист URA.RU с места событий.
Ранее URA.RU сообщало, что свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова осудила облаву силовиков на мигрантов в Екатеринбурге. В пятницу, 17 февраля, силовики окружили мечеть на улице Репина.
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