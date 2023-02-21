УФСБ взялось за теневой бизнес екатеринбургских банд

Запросы чиновникам от УФСБ начались еще в прошлом году, говорит источник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Последние несколько месяцев УФСБ шлет запросы в мингосимущества (МУГИСО) с требованием разобраться с землями под нелегальные парковки в Екатеринбурге. Первые результаты уже есть, причем неожиданные, рассказал источник URA.RU в региональной власти.

По одной из версий, интерес к этой теме у спецслужбы появился после разборок местных уличных группировок с кавказскими авторитетами, которые использовали лазейку в правилах МУГИСО для передела парковочного рынка, но в итоге проиграли. Противостояние длилось почти год.

Сейчас, по обращениям силовиков, МУГИСО передает неразграниченные (то есть областные) земли под «стихийными» стоянками МБУ «Городская служба автопарковок». Его контролирует авторитетная бизнес-группа, владеющая крупнейшими УК Екатеринбурга и имеющая фракцию в гордуме. МБУ полученные участки выставляет на торги, в которых, как правило, побеждают представители группировки «Центр» (ее лидер — Антон Шишкин). Они и так занимали эти участки, просто незаконно, то есть не платили аренду. Таким образом, схема, якобы разработанная чиновниками после вмешательства УФСБ, позволяет «Центру» зафиксировать монополию на парковочном рынке.

Глава МУГИСО Алексей Кузнецов в разговоре с URA.RU заявил, что все это — «текущая работа». В пресс-службе мэрии со ссылкой на МБУ сказали, что информация о количестве легализованных парковок может быть предоставлена лишь к концу года. В УФСБ воздержались от комментариев по теме.

Еще один собеседник агентства поделился, что силовики также берут под контроль борьбу с нелегальными киосками в городе. Запросы в горадминистрацию якобы стали приходить после декабрьской перестрелки на ВИЗе. Результаты вмешательства пока не известны.