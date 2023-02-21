Челябинские аудиторы помогли вернуть в бюджет 28 млрд рублей

22 февраля 2023 в 13:31 Размер текста - 17 +

Алексей Лошкин отчитался о проделанной в 2022 году работе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Работа аудиторов Контрольно-счетной палаты Челябинской области (КСП) в 2022 году помогла вернуть в бюджеты всех уровней 28 млрд рублей. Об этом руководитель КСП Алексей Лошкин сообщил 22 февраля депутатам на сессии заксобрания региона. «В результате административных процедур в 2022 году КСП помогла возвратить в бюджет 28 млрд рублей. По итогам проверок палаты были устранены финансовые нарушения на сумму более чем в 5,5 млрд рублей», — отметил Лошкин. Деятельность палаты, по словам ее главы, позволила привлечь к административной ответственности 139 должностных лиц. Еще 96 человек наказали дисциплинарно. При этом итоги проверок легли в основу 17 возбужденных уголовных дел. Одним из приоритетов работы КСП Лошкин назвал аналитическую деятельность. Аудиторы палаты выявляют системные ошибки в работе проверяемых и помогают руководству принять нужные решения, чтобы нарушения не повторялись. Кроме обычных форм реагирования в виде предписаний и представлений КСП продолжила внедрять новую — вынесение рекомендаций. В результате 80 полученных объектами контроля рекомендаций (43% от общего числа) в 2022 году были исполнены.

Работа аудиторов Контрольно-счетной палаты Челябинской области (КСП) в 2022 году помогла вернуть в бюджеты всех уровней 28 млрд рублей. Об этом руководитель КСП Алексей Лошкин сообщил 22 февраля депутатам на сессии заксобрания региона. «В результате административных процедур в 2022 году КСП помогла возвратить в бюджет 28 млрд рублей. По итогам проверок палаты были устранены финансовые нарушения на сумму более чем в 5,5 млрд рублей», — отметил Лошкин. Деятельность палаты, по словам ее главы, позволила привлечь к административной ответственности 139 должностных лиц. Еще 96 человек наказали дисциплинарно. При этом итоги проверок легли в основу 17 возбужденных уголовных дел. Одним из приоритетов работы КСП Лошкин назвал аналитическую деятельность. Аудиторы палаты выявляют системные ошибки в работе проверяемых и помогают руководству принять нужные решения, чтобы нарушения не повторялись. Кроме обычных форм реагирования в виде предписаний и представлений КСП продолжила внедрять новую — вынесение рекомендаций. В результате 80 полученных объектами контроля рекомендаций (43% от общего числа) в 2022 году были исполнены.