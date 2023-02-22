Силовики задержали свердловчанку, которая избила свою пятилетнюю дочь

Действия матери квалифицируют по административной статье «Побои» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники полиции Краснотурьинска (Свердловская область) задержали местную 24-летнюю жительницу, которая избивала пятилетнюю дочь. Об этом URA.RU рассказали силовики города. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже взял на контроль данную историю.

«Мать заявила, что ее пятилетняя дочь расплакалась и стала проситься на руки, но, подходя к подъезду не удержалась на ногах и упала. После этого девушка ударила ребенка ногой по внутренней части левой ноги», — сказали в полиции Краснотурьинска.

Девочку доставили в больницу. При осмотре не обнаружены телесные повреждения. В полиции заявили, что поскольку у ребенка нет повреждений, действия матери можно квалифицировать по административной статье «Побои».

Ранее URA.RU сообщало, что в Краснотурьинске полиция начала проверку после того, как в соцсетях появилось видео, на котором женщина роняет и бьет ребенка. Начальник территориального ОВД Сергей Калмыков взял ситуацию на личный контроль.