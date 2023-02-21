В автосалонах Сургута возник дефицит Lada Vesta

Жители Сургута столкнулись с дефицитом автомобилей Lada Vesta в автосалонах города. Об этом URA.RU сообщил житель города Сергей Носков.
«Я объехал все дилерские центры „АвтоВАЗа“ в городе и не смог найти нужную комплектацию автомобиля Lada Vesta. В трех центрах мне смогли предложить лишь два варианта, но оба меня не устроили. Спрашиваю, когда привезут новые, но никто из продавцов так и не смог ответить», — сообщил Носков.
Журналист URA.RU связался со всеми дилерскими центрами «АвтоВАЗа» в Сургуте, и в каждом из трех ему сообщили, что автомобили данной марки перестали поставляться. При этом в «Форвард Авто» пообещали, что поставки возобновятся в марте. А вот в «Авто-Моторс» и «Восток Моторс Лада» так и не смогли назвать даже примерную дату поставки автомобилей модели Vesta.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте возник дефицит съемных квартир из-за иностранных компаний. Из-за возвращения на российский рынок иностранных компаний сократилось количество предложений аренды трехкомнатных квартир.
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