«Уральские авиалинии» опровергли слухи о застрявших туристах в Азии

«Уральские авиалинии»: туристы, которые находятся в Лаосе без обратных билетов при желании могут вылететь обратно

У большинства пассажиров рейса были билеты только в одну сторону Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Авиакомпания «Уральские авиалинии» опровергла слухи о том, что десятки туристов застряли в Лаосе (Азия). Об этом она рассказала в своем telegram-канале.

«Туристы, которые находятся в Лаосе без обратных билетов при желании без проблем могут вылететь обратно. Следует добавить, что 80% пассажиров, прилетевших в Лаос на рейсах авиалинии, далее следовали в Таиланд, при этом у них были билеты только в одну сторону», — сказано в сообщении.

Также полетная программа по маршруту Владивосток-Вьентьян-Владивосток завершается 4 марта 2023 года. До ее окончания будут выполнены 2 рейса: 25 февраля и 4 марта.

Ранее в СМИ разлетелись слухи о туристах, которые не могут покинуть Лаос. Причиной стало то, что авиаперевозчик уведомил россиян об отмене полетов из популярной страны Азии за несколько дней до планируемого отправления. «Пассажирам предложили перенести дату авиарейса или вернуть стоимость билета», — пишут новостные издания.