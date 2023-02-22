Миронов отказался бороться с Путиным за пост президента

22 февраля 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

Лидер партии СР-ЗП Сергей Миронов заявил, что предложит однопартийцам поддержать действующего президента на выборах Фото: Владимир Андреев Председатель политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СР-ЗП) Сергей Миронов рассказал, что предложит однопартийцам не выдвигаться в качестве кандидатов на следующих президентских выборах. Такое заявление он сделал перед митингом-концертом в Лужниках. «Считаю, что это будет самое правильное патриотическое решение. Нечего дурака валять. У нас есть лидер, настоящий патриот страны, который сегодня борется не только за будущее не только нашей Родины, но и за будущее всего человечества», — заявил Сергей Миронов. Его заявление прозвучало в эфире телеканала «Россия 24». Следующие выборы президента Российской Федерации состоятся в 2024 году. В ходе своего ежегодного послания Федеральному Собранию России президент Владимир Путин заявил, что они пройдут в строгом соответствии с законом, передает RT. Он отметил, что все демократические процедуры будут соблюдены.

Председатель политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СР-ЗП) Сергей Миронов рассказал, что предложит однопартийцам не выдвигаться в качестве кандидатов на следующих президентских выборах. Такое заявление он сделал перед митингом-концертом в Лужниках. «Считаю, что это будет самое правильное патриотическое решение. Нечего дурака валять. У нас есть лидер, настоящий патриот страны, который сегодня борется не только за будущее не только нашей Родины, но и за будущее всего человечества», — заявил Сергей Миронов. Его заявление прозвучало в эфире телеканала «Россия 24». Следующие выборы президента Российской Федерации состоятся в 2024 году. В ходе своего ежегодного послания Федеральному Собранию России президент Владимир Путин заявил, что они пройдут в строгом соответствии с законом, передает RT. Он отметил, что все демократические процедуры будут соблюдены.