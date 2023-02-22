Свердловчане рассказали о проблемах с гособоронзаказом

Для свердловских предпринимателей провели семинар по гособоронзаказу

Все больше предприятий в Свердловской области включаются в гособоронзаказ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полсотни предпринимателей, которые начали работать с гособоронзаказом (ГОЗ) или только собираются включиться, посетили тематический семинар в Екатеринбурге. Они рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются на практике, работая по ГОЗу, и услышали ответы Минобороны РФ, а также свердловского управления ФАС. Об этом рассказали URA.RU в Уральской торгово-промышленной палате, которая вместе с региональным отделением «Российского союза налогоплательщиков» выступила соорганизатором мероприятия.

«Зал был полным — порядка 50 человек. У тех, кто только начал работать по гособоронзаказу, вопросы в основном практического характера. Например, предприятиям, которые выпускают и гражданскую продукцию, и продукцию по ГОЗ, нужно вести раздельный учет. Если компания небольшая, организовать ведение раздельного учета под цели гособоронзаказа трудоемко и затратно», — делится заместитель председателя регионального отделения «Российского союза налогоплательщиков» Екатерина Супивник.

Зачастую предприятие узнает, что стало участником кооперации и работает по гособоронзаказу уже после того, как выполнила контракт, когда от заказчика приходит письмо или оплата с отдельного спецсчета. «Сюрприз неприятный, так как ответственность за несоблюдение требований к ведению гособоронзаказа серьезная, вплоть до уголовной ответственности», — добавляет Супивник.

Предприниматели, до этого работавшие в основном в гражданской сфере, ищут способы выстроить диалог с «оборонкой» и привлечь внимание к практическим вопросам, которые возникают при этом. УТПП и дальше планирует проводить такие семинары, чтобы диалог был выстроен и взаимодействие налажено.

Ранее URA.RU сообщало, что на гособороназказ перешел бренд спортивной обуви Ray. Также амуницию для военных стала производить компания «Уралкожа».