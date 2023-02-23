Экс-советник Трампа раскрыл главное преимущество Путина перед Западом

Президент России Владимир Путин сохраняет и поддерживает в стране те традиционные ценности, которые разрушаются на Западе. Такое мнение высказал экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн.
«Восхищает, что президент России говорит о Боге и семье как о важных ценностях, в то время как Запад их разрушает», — написал Майкл Флинн в своем twitter-аккаунте. Таким образом экс-советник Трампа отреагировал на послание Путина Федеральному собранию.
Ранее Путин осудил идею Запада о «гендерно нейтральном» Боге. «Не ведают, что творят», — сказал российски лидер. Президент также утвердил указ о сохранении духовно-нравственных ценностей России.
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