22 февраля 2023

Екатеринбургские силовики в ходе рейда на мигрантов нашли майнинговую ферму. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение свердловским полицейским ключей от новых автомобилей. Екатеринбург , полицейские, тц европа, зима, мвд, полиция
Силовики за вечер проверили 136 иностранных граждан Фото:

В Екатеринбурге на территории микрорайона Сортировочный вечером 22 февраля полицейские провели рейд по профилактике миграционных нарушений. В одном из кафе силовики обнаружили майнинговую ферму (один или несколько компьютеров для эффективной добычи криптовалюты), об этом URA.RU рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

«В ходе профилактического рейда силовиками проверено 136 иностранных гражданина, 27 из которых допустили нарушения режима пребывания на территории РФ. Также полицейские в одном из кафе нашли майнинговую ферму, состоящую из 11 устройств», — сказано в сообщении.

Кроме этого, силовики задержали молодого человека, который пытался дать взятку. Сотрудники полиции также составили 25 административных протоколов за распитие алкоголя и появление в общественном месте в состоянии опьянения.

Ранее URA.RU писало, что силовики провели облаву на мигрантов во время молитвы. После этого свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова осудила действия сотрудников правоохранительных органов.

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Фото:

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В Екатеринбурге на территории микрорайона Сортировочный вечером 22 февраля полицейские провели рейд по профилактике миграционных нарушений. В одном из кафе силовики обнаружили майнинговую ферму (один или несколько компьютеров для эффективной добычи криптовалюты), об этом URA.RU рассказали в УМВД по Екатеринбургу. «В ходе профилактического рейда силовиками проверено 136 иностранных гражданина, 27 из которых допустили нарушения режима пребывания на территории РФ. Также полицейские в одном из кафе нашли майнинговую ферму, состоящую из 11 устройств», — сказано в сообщении. Кроме этого, силовики задержали молодого человека, который пытался дать взятку. Сотрудники полиции также составили 25 административных протоколов за распитие алкоголя и появление в общественном месте в состоянии опьянения. Ранее URA.RU писало, что силовики провели облаву на мигрантов во время молитвы. После этого свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова осудила действия сотрудников правоохранительных органов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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