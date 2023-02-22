Екатеринбургские силовики в ходе рейда на мигрантов нашли майнинговую ферму. Фото

23 февраля 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Силовики за вечер проверили 136 иностранных граждан Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге на территории микрорайона Сортировочный вечером 22 февраля полицейские провели рейд по профилактике миграционных нарушений. В одном из кафе силовики обнаружили майнинговую ферму (один или несколько компьютеров для эффективной добычи криптовалюты), об этом URA.RU рассказали в УМВД по Екатеринбургу. «В ходе профилактического рейда силовиками проверено 136 иностранных гражданина, 27 из которых допустили нарушения режима пребывания на территории РФ. Также полицейские в одном из кафе нашли майнинговую ферму, состоящую из 11 устройств», — сказано в сообщении. Кроме этого, силовики задержали молодого человека, который пытался дать взятку. Сотрудники полиции также составили 25 административных протоколов за распитие алкоголя и появление в общественном месте в состоянии опьянения. Ранее URA.RU писало, что силовики провели облаву на мигрантов во время молитвы. После этого свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова осудила действия сотрудников правоохранительных органов. Фото: УМВД по Екатеринбургу Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге на территории микрорайона Сортировочный вечером 22 февраля полицейские провели рейд по профилактике миграционных нарушений. В одном из кафе силовики обнаружили майнинговую ферму (один или несколько компьютеров для эффективной добычи криптовалюты), об этом URA.RU рассказали в УМВД по Екатеринбургу. «В ходе профилактического рейда силовиками проверено 136 иностранных гражданина, 27 из которых допустили нарушения режима пребывания на территории РФ. Также полицейские в одном из кафе нашли майнинговую ферму, состоящую из 11 устройств», — сказано в сообщении. Кроме этого, силовики задержали молодого человека, который пытался дать взятку. Сотрудники полиции также составили 25 административных протоколов за распитие алкоголя и появление в общественном месте в состоянии опьянения. Ранее URA.RU писало, что силовики провели облаву на мигрантов во время молитвы. После этого свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова осудила действия сотрудников правоохранительных органов.