В Екатеринбурге на территории микрорайона Сортировочный вечером 22 февраля полицейские провели рейд по профилактике миграционных нарушений. В одном из кафе силовики обнаружили майнинговую ферму (один или несколько компьютеров для эффективной добычи криптовалюты), об этом URA.RU рассказали в УМВД по Екатеринбургу.
«В ходе профилактического рейда силовиками проверено 136 иностранных гражданина, 27 из которых допустили нарушения режима пребывания на территории РФ. Также полицейские в одном из кафе нашли майнинговую ферму, состоящую из 11 устройств», — сказано в сообщении.
Кроме этого, силовики задержали молодого человека, который пытался дать взятку. Сотрудники полиции также составили 25 административных протоколов за распитие алкоголя и появление в общественном месте в состоянии опьянения.
Ранее URA.RU писало, что силовики провели облаву на мигрантов во время молитвы. После этого свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова осудила действия сотрудников правоохранительных органов.
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