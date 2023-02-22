Росгвардейцы будут охранять курганских следователей

Охраной служебных зданий Следственного управления Следственного комитета России (СУ СКР) по Курганской области займется Росгвардия. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
«Объект закупки: оказание услуг по охране объектов СУ СКР по Курганской области. Победитель аукциона: Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Курганской области», — говорится на сайте. Стоимость контракта составит более 3,1 млн рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники Росгвардии необходимо будет оказывать услуги в объеме более 16 тысяч человеко-часов с использованием служебного оружия. Также, согласно контракту, ведомству необходимо вести круглосуточную охрану на объектах регионального СУ СК России. Договор рассчитан до 20 декабря 2023 года.
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