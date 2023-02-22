22 февраля 2023

Росгвардейцы будут охранять курганских следователей

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг-концерт. Курган, росгвардия
Росгвардия будет охранять служебные объекты СУ СКР по Курганской области Фото:

Охраной служебных зданий Следственного управления Следственного комитета России (СУ СКР) по Курганской области займется Росгвардия. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Объект закупки: оказание услуг по охране объектов СУ СКР по Курганской области. Победитель аукциона: Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Курганской области», — говорится на сайте. Стоимость контракта составит более 3,1 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники Росгвардии необходимо будет оказывать услуги в объеме более 16 тысяч человеко-часов с использованием служебного оружия. Также, согласно контракту, ведомству необходимо вести круглосуточную охрану на объектах регионального СУ СК России. Договор рассчитан до 20 декабря 2023 года.

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Охраной служебных зданий Следственного управления Следственного комитета России (СУ СКР) по Курганской области займется Росгвардия. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Объект закупки: оказание услуг по охране объектов СУ СКР по Курганской области. Победитель аукциона: Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Курганской области», — говорится на сайте. Стоимость контракта составит более 3,1 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники Росгвардии необходимо будет оказывать услуги в объеме более 16 тысяч человеко-часов с использованием служебного оружия. Также, согласно контракту, ведомству необходимо вести круглосуточную охрану на объектах регионального СУ СК России. Договор рассчитан до 20 декабря 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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