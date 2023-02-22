Челябинцев ждет температурный скачок в конце февраля. Скрин

В Челябинскую область в конце февраля придет резкое потепление

23 февраля 2023 в 23:11 Размер текста - 17 +

Снегопад в регионе задержится до марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в конце февраля ночные морозы резко сменятся на плюсовые температуры, говорится в прогнозе синоптиков. Снегопады задержатся в регионе до 4 марта. «Ночью 24 февраля в Челябинской области температура воздуха опустится до минус 20, при прояснении — до минус 25. В субботу, 25 февраля, ночью будет минус 22, в низинах — до минус 27», — говорится в прогнозе челябинского гидрометцентра. Дневные температуры 24—25 февраля будут колебаться от минус 8 до минус 18. Местами ожидаются небольшой снег, метели, гололедица. Однако уже в воскресенье, 26 февраля, днем потеплеет до минус 2. В понедельник ожидается до плюс 1 градуса днем. В регионе будет идти мокрый снег, местами сильный. Скриншот с сайта chelpogoda.ru

В Челябинской области в конце февраля ночные морозы резко сменятся на плюсовые температуры, говорится в прогнозе синоптиков. Снегопады задержатся в регионе до 4 марта. «Ночью 24 февраля в Челябинской области температура воздуха опустится до минус 20, при прояснении — до минус 25. В субботу, 25 февраля, ночью будет минус 22, в низинах — до минус 27», — говорится в прогнозе челябинского гидрометцентра. Дневные температуры 24—25 февраля будут колебаться от минус 8 до минус 18. Местами ожидаются небольшой снег, метели, гололедица. Однако уже в воскресенье, 26 февраля, днем потеплеет до минус 2. В понедельник ожидается до плюс 1 градуса днем. В регионе будет идти мокрый снег, местами сильный.