Депутат Госдумы Шеремет отметил бессмысленность действий ООН

24 февраля 2023 в 04:42 Размер текста - 17 +

Михаил Шеремет считает, что ООН превратилась в инструмент влияния США Фото: Официальный сайт президента Украины ООН потеряла независимость и превратилась в инструмент влияния США. Как заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, из-за этого действия международной организации бессмысленны. «США пытаются с помощью ООН решать свои геополитические задачи и интересы. А значит, теряется весь смысл дальнейшего существования в таком однобоком формате», — поделился своим мнением Михаил Шеремет с РИА Новости. Депутат отметил, что политика организации однобокая. Представители ООН высказывают претензии в адрес России, но не замечают вмешательства Америки в конфликт на Украине. «Сегодня миру нужен новый механизм и миротворческая площадка, где все геополитические вопросы будут решаться на паритетных и справедливых началах», — заключил он. Ранее сообщалось, что в ООН приняли резолюцию с требованием к РФ немедленно остановить боевые действия и вывести войска из Украины. За документ проголосовала всего 141 страна, против — 7, включая Россию, Белоруссию, КНДР, Мали, Никарагуа, Сирию и Эритрею, при этом, 32 делегации воздержались, среди них — Китай. При этом в документе не упоминается о необходимости прекратить обстрелы Донбасса со стороны ВСУ.

ООН потеряла независимость и превратилась в инструмент влияния США. Как заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, из-за этого действия международной организации бессмысленны. «США пытаются с помощью ООН решать свои геополитические задачи и интересы. А значит, теряется весь смысл дальнейшего существования в таком однобоком формате», — поделился своим мнением Михаил Шеремет с РИА Новости. Депутат отметил, что политика организации однобокая. Представители ООН высказывают претензии в адрес России, но не замечают вмешательства Америки в конфликт на Украине. «Сегодня миру нужен новый механизм и миротворческая площадка, где все геополитические вопросы будут решаться на паритетных и справедливых началах», — заключил он. Ранее сообщалось, что в ООН приняли резолюцию с требованием к РФ немедленно остановить боевые действия и вывести войска из Украины. За документ проголосовала всего 141 страна, против — 7, включая Россию, Белоруссию, КНДР, Мали, Никарагуа, Сирию и Эритрею, при этом, 32 делегации воздержались, среди них — Китай. При этом в документе не упоминается о необходимости прекратить обстрелы Донбасса со стороны ВСУ.