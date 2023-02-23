У каждого второго пермяка-отличника ребенок оканчивает школу с медалью

В Перми у каждого второго отца-медалиста ребенок оканчивает школу с медалью

24 февраля 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

В Перми у каждого второго отца-отличника ребенок медалист Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У каждого второго пермяка-медалиста ребенок также оканчивает школу с медалью. Об этом сообщили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob, проведя соцопрос. О том, что у их ребенка есть медаль «За особые успехи в учении» сообщили 48% пап-отличников из Перми. «Школьные оценки детей больше зависят от успеваемости их отцов, чем матерей: о том, что ребенок имеет знак отличия „За особые успехи в учении“ сообщили 48% пап и 43% мам, закончивших в свое время школу с золотой или серебряной медалью. У 44% отцов, которые учились в основном на „отлично“, дети оканчивают школу с тем же результатом. Преимущественно на четверки окончили школу дети 60% пап-хорошистов», — сообщили аналитики сервиса. При этом 40% отцов-троечников сообщили, что их дети стали хорошистами. В соцопросе поучаствовали родители пермских выпускников. Исходя из результатов, у 4 из 10 матерей-медалисток дети выросли отличниками. Большинство женщин, в чьих аттестатах было больше троек, чаще отвечали, что их ребенок окончили школу с теми же оценками.

У каждого второго пермяка-медалиста ребенок также оканчивает школу с медалью. Об этом сообщили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob, проведя соцопрос. О том, что у их ребенка есть медаль «За особые успехи в учении» сообщили 48% пап-отличников из Перми. «Школьные оценки детей больше зависят от успеваемости их отцов, чем матерей: о том, что ребенок имеет знак отличия „За особые успехи в учении“ сообщили 48% пап и 43% мам, закончивших в свое время школу с золотой или серебряной медалью. У 44% отцов, которые учились в основном на „отлично“, дети оканчивают школу с тем же результатом. Преимущественно на четверки окончили школу дети 60% пап-хорошистов», — сообщили аналитики сервиса. При этом 40% отцов-троечников сообщили, что их дети стали хорошистами. В соцопросе поучаствовали родители пермских выпускников. Исходя из результатов, у 4 из 10 матерей-медалисток дети выросли отличниками. Большинство женщин, в чьих аттестатах было больше троек, чаще отвечали, что их ребенок окончили школу с теми же оценками.