Тюменские мужчины выбирают работу в индустрии красоты вместо традиционно мужских профессий

В Тюмени женщины стали чаще претендовать на должности в сферах логистики, строительства и IT

24 февраля 2023 в 12:46 Размер текста - 17 +

По данным «Авито Работа», строительную сферу Тюмени завоевывают женщины Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменские женщины стали чаще претендовать на вакансии в сфере логистики, строительства и IT, чем мужчины. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Авито Работа». «Заметнее всего в Тюмени выросло число женщин-соискателей в транспортно-логистической отрасли — на 59% относительно прошлого года. Далее следует сфера IT, где количество женских резюме увеличилось на 37%. В строительстве женщин-соискателей за 2022 год стало на 36% больше», — говорится в сообщении сервиса. В сфере логистики женщины чаще выбирают профессию водителя. А на должность эксперта по логистике больше половины соискателей сейчас — женщины. В сфере IT тюменки ищут для себя должности программистов и экспертов по телекоммуникациям. В строительстве женщины стремятся занять вакансии ремонтника, крановщика, штукатура и маляра. В то же время, тюменские мужчины стали чаще претендовать на традиционно женские должности в сфере образования и в индустрии красоты. Ранее URA.RU сообщило, что в Тюмени упаковщику готовы платить больше 100 тысяч рублей. Претенденту предстоит фасовать морепродукты и морские деликатесы.

