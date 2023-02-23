23 февраля 2023
22 февраля 2023

Тюменские мужчины выбирают работу в индустрии красоты вместо традиционно мужских профессий

В Тюмени женщины стали чаще претендовать на должности в сферах логистики, строительства и IT
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Строительство. Тюмень, строители, ипотека, строительство дома, строительство, стройка, многоэтажное строительство
По данным «Авито Работа», строительную сферу Тюмени завоевывают женщины Фото:

Тюменские женщины стали чаще претендовать на вакансии в сфере логистики, строительства и IT, чем мужчины. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Авито Работа».

«Заметнее всего в Тюмени выросло число женщин-соискателей в транспортно-логистической отрасли — на 59% относительно прошлого года. Далее следует сфера IT, где количество женских резюме увеличилось на 37%. В строительстве женщин-соискателей за 2022 год стало на 36% больше», — говорится в сообщении сервиса.

В сфере логистики женщины чаще выбирают профессию водителя. А на должность эксперта по логистике больше половины соискателей сейчас — женщины. В сфере IT тюменки ищут для себя должности программистов и экспертов по телекоммуникациям. В строительстве женщины стремятся занять вакансии ремонтника, крановщика, штукатура и маляра. В то же время, тюменские мужчины стали чаще претендовать на традиционно женские должности в сфере образования и в индустрии красоты.

Ранее URA.RU сообщило, что в Тюмени упаковщику готовы платить больше 100 тысяч рублей. Претенденту предстоит фасовать морепродукты и морские деликатесы.

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Тюменские женщины стали чаще претендовать на вакансии в сфере логистики, строительства и IT, чем мужчины. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Авито Работа». «Заметнее всего в Тюмени выросло число женщин-соискателей в транспортно-логистической отрасли — на 59% относительно прошлого года. Далее следует сфера IT, где количество женских резюме увеличилось на 37%. В строительстве женщин-соискателей за 2022 год стало на 36% больше», — говорится в сообщении сервиса. В сфере логистики женщины чаще выбирают профессию водителя. А на должность эксперта по логистике больше половины соискателей сейчас — женщины. В сфере IT тюменки ищут для себя должности программистов и экспертов по телекоммуникациям. В строительстве женщины стремятся занять вакансии ремонтника, крановщика, штукатура и маляра. В то же время, тюменские мужчины стали чаще претендовать на традиционно женские должности в сфере образования и в индустрии красоты. Ранее URA.RU сообщило, что в Тюмени упаковщику готовы платить больше 100 тысяч рублей. Претенденту предстоит фасовать морепродукты и морские деликатесы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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