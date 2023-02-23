Силовики раскрыли причины смерти екатеринбуржца возле ж/д вокзала

СКР: смерть екатеринбуржца возле ж/д вокзала не носит криминальный характер

По словам силовиков, смерть екатеринбуржца не носит криминальный характер Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Смерть мужчины возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге не носит криминальный характер. Об этом корреспонденту URA.RU заявил пресс-секретарь Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.

«Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, тело направлено на вскрытие для выяснения точной причины смерти. При осмотре тела внешних признаков криминальной смерти нет», — рассказал Александр Шульга.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области подтвердили, что смерть не относится к криминалу, также удалось установить личность погибшего. «Это гражданин 1944 года рождения. По имеющимся предварительным данным, смерть мужчины не носит криминального характера», — добавил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге нашли труп мужчины возле железнодорожного вокзала. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов.