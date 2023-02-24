В центре Петербурга в сотрудника ОМОНа выстрелили из обреза

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Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
Раненный из обреза мужчина находится под наблюдением врачей Фото:

В центре Санкт-Петербурга сотрудника ОМОНа ранили из обреза в живот. Пострадавший был госпитализирован.

«Сотрудника ОМОНа ранили из обреза в живот у станции метро „Гостиный Двор“ в Петербурге днем 24 февраля», — передают «Невские новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Уточняется, что пострадавшего госпитализировали. Сейчас раненый находится под наблюдением врачей.

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В центре Санкт-Петербурга сотрудника ОМОНа ранили из обреза в живот. Пострадавший был госпитализирован. «Сотрудника ОМОНа ранили из обреза в живот у станции метро „Гостиный Двор“ в Петербурге днем 24 февраля», — передают «Невские новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Уточняется, что пострадавшего госпитализировали. Сейчас раненый находится под наблюдением врачей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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