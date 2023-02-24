В Сургуте по неизвестным причинам задержан самолет из Нового Уренгоя в Тюмень. Скрин

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Причина посадки воздушного судна в Сургуте неизвестна Фото:

Рейс авиакомпании Utair из Нового Уренгоя в Тюмень по неизвестным причинам приземлился в аэропорту Сургута. Информация об этом размещена на электронном табло тюменского аэропорта «Рощино». Здесь обозначены два рейса с одинаковым номером — один из Нового Уренгоя, другой — из Сургута.

«Рейс Utair ЮТ 542 из Нового Уренгоя в Тюмень, время прибытия 14:30. Прилет задерживается. Еще один рейс с тем же номером, из Сургута в Тюмень, с тем же временем прибытия, так же задерживается», — говорится на электронном табло аэропорта «Рощино».

Новоуренгойский аэропорт сообщает лишь, что самолет авиакомпании Utair вылетел и находится в пути. В Сургутском аэропорту информация о рейсе 542 отсутствует. Ямальские медиа предполагают, что причиной задержки может быть нелетная погода в Сургуте. Однако известно, что этот рейс является прямым, и посадка в Сургуте в изначальный маршрут не входила. Почему воздушное судно совершило промежуточную посадку, не сообщается.

URA.RU направило запрос в авиакомпанию Utair, ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что Utair запускает новые прямые авиарейсы из Тюмени.

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Рейс авиакомпании Utair из Нового Уренгоя в Тюмень по неизвестным причинам приземлился в аэропорту Сургута. Информация об этом размещена на электронном табло тюменского аэропорта «Рощино». Здесь обозначены два рейса с одинаковым номером — один из Нового Уренгоя, другой — из Сургута. «Рейс Utair ЮТ 542 из Нового Уренгоя в Тюмень, время прибытия 14:30. Прилет задерживается. Еще один рейс с тем же номером, из Сургута в Тюмень, с тем же временем прибытия, так же задерживается», — говорится на электронном табло аэропорта «Рощино». Новоуренгойский аэропорт сообщает лишь, что самолет авиакомпании Utair вылетел и находится в пути. В Сургутском аэропорту информация о рейсе 542 отсутствует. Ямальские медиа предполагают, что причиной задержки может быть нелетная погода в Сургуте. Однако известно, что этот рейс является прямым, и посадка в Сургуте в изначальный маршрут не входила. Почему воздушное судно совершило промежуточную посадку, не сообщается. URA.RU направило запрос в авиакомпанию Utair, ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что Utair запускает новые прямые авиарейсы из Тюмени.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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