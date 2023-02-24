В Перми выросли цены на квартиры

25 февраля 2023 в 10:51 Размер текста - 17 +

Риэлторы не ожидают снижения цен на квартиры Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми цены на недвижимость растут, несмотря на снижение покупательской способности жителей. При этом спрос на квартиры пока остается стабильным, а значит и падение цен в ближайшее время не ожидается. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила частный риэлтор Юлия Ермакова. «Люди покупают и продают как раньше. По моему мнению, цены не изменились, можно даже сказать, что стали выше с прошлого года. Выросли они за счет того, что потребность в жилье есть, но нет денег на первоначальный взнос у многих клиентов. При этом рынок искусственно завышен самими же риелторами. Думаю, что цены пойдут вниз ближе к 2024 году», — делится собеседница агентства. Она привела пример, что летом квартиры, которые долго не могли найти покупателей, к зиме выросли в цене до 10% и были проданы почти сразу после повышения. Уровень цен на квартиры в центре Перми и ближайших к нему районов, например в Индустриальном, не всегда оправдан и стал сравним с ценами на недвижимость в Москве. «В центральной части России сейчас действительно снижаются цены, но мы находимся на периферии, и обстановка у нас совсем другая. К нам это придет значительно позже», — говорит специалист. Удивительным остается тот факт, что пермяки действительно продолжают покупать и вторичное жилье, и квартиры в новостройках, зачастую не имея стабильного высокого дохода. При этом она отмечает, что любые прогнозы не могут быть точными из-за нестабильности ситуации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми цены на недвижимость растут, несмотря на снижение покупательской способности жителей. При этом спрос на квартиры пока остается стабильным, а значит и падение цен в ближайшее время не ожидается. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила частный риэлтор Юлия Ермакова. «Люди покупают и продают как раньше. По моему мнению, цены не изменились, можно даже сказать, что стали выше с прошлого года. Выросли они за счет того, что потребность в жилье есть, но нет денег на первоначальный взнос у многих клиентов. При этом рынок искусственно завышен самими же риелторами. Думаю, что цены пойдут вниз ближе к 2024 году», — делится собеседница агентства. Она привела пример, что летом квартиры, которые долго не могли найти покупателей, к зиме выросли в цене до 10% и были проданы почти сразу после повышения. Уровень цен на квартиры в центре Перми и ближайших к нему районов, например в Индустриальном, не всегда оправдан и стал сравним с ценами на недвижимость в Москве. «В центральной части России сейчас действительно снижаются цены, но мы находимся на периферии, и обстановка у нас совсем другая. К нам это придет значительно позже», — говорит специалист. Удивительным остается тот факт, что пермяки действительно продолжают покупать и вторичное жилье, и квартиры в новостройках, зачастую не имея стабильного высокого дохода. При этом она отмечает, что любые прогнозы не могут быть точными из-за нестабильности ситуации.