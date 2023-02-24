Президент «Урала» выступил против раздачи гражданств бразильским футболистам

Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов прокомментировал решение предоставить российское гражданство бразильским футболистам Малкому и Клаудиньо. По словам спортивного функционера, он всегда выступал против натурализации иностранцев.
«Я всегда говорил, что я против этого [предоставления гражданства легионерам]. Каждый год мы выпускаем новых футболистов, их некуда девать, а приезжают бразильцы, которые нисколько не лучше наших игроков, и им дают российские паспорта. Я не хочу, чтобы в нашей сборной играли бразильцы», — поделился Иванов в интервью telegram-каналу спортивного корреспондента Данилы Махалина.
Ранее URA.RU сообщало о присвоении гражданства РФ двум бразильским футболистам. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
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