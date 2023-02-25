В городах ХМАО на Масленицу перекроют движение. Карта

В Сургуте и Урае ограничат движение автомобилей из-за масленичных гуляний

26 февраля 2023 в 01:23 Размер текста - 17 +

В Урае и Сургуте на Масленицу ограничат автомобильное движение по центральным улицам Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Сургуте и Урае 26 февраля некоторые городские улицы будут закрыты для автомобильного движения. Об этом сообщают пресс-службы городских властей. «Перекрытие дороги в связи с проведением Масленицы. По ул. Ленина от ул. Мира до ул. 40 лет Победы в период с 10.00 до 16.00 часов 26.02.2023», — сообщает пресс-служба администрации Урая в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Кроме того, с 20:00 25 февраля до 10:00 26 февраля будет закрыто движение для личного транспорта в районе площади «Планета Звезд» из-за завоза инвентаря, необходимого для масленичных гуляний и продуктов для выносной торговли. Пресс-служба администрации Сургута в соцсети «ВКонтакте» сообщает, что 26 февраля будет ограничен заезд транспорта на участок от перекрестка улицы Университетской и проспекта Ленина до проспекта Ленина, 1. Это сделано для обеспечения безопасности сургутян во время празднования широкой Масленицы. Ранее URA.RU рассказало, что 26 февраля в Когалыме перекроют движение в районе городской площади. Также улицы перекроют в Нягани и Покачах. Карта ограничения движения в Урае Фото: группа «Администрация Урая», Вк

В Сургуте и Урае 26 февраля некоторые городские улицы будут закрыты для автомобильного движения. Об этом сообщают пресс-службы городских властей. «Перекрытие дороги в связи с проведением Масленицы. По ул. Ленина от ул. Мира до ул. 40 лет Победы в период с 10.00 до 16.00 часов 26.02.2023», — сообщает пресс-служба администрации Урая в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Кроме того, с 20:00 25 февраля до 10:00 26 февраля будет закрыто движение для личного транспорта в районе площади «Планета Звезд» из-за завоза инвентаря, необходимого для масленичных гуляний и продуктов для выносной торговли. Пресс-служба администрации Сургута в соцсети «ВКонтакте» сообщает, что 26 февраля будет ограничен заезд транспорта на участок от перекрестка улицы Университетской и проспекта Ленина до проспекта Ленина, 1. Это сделано для обеспечения безопасности сургутян во время празднования широкой Масленицы. Ранее URA.RU рассказало, что 26 февраля в Когалыме перекроют движение в районе городской площади. Также улицы перекроют в Нягани и Покачах.