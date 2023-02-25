Пермяк объяснил кражу кроссовок в магазине желанием модно одеваться

26 февраля 2023 в 10:24 Размер текста - 17 +

Мужчина хотел уйти из магазина, не оплатив товар Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Задержанный похититель кроссовок из сетевого магазина в Березниках (Пермский край) объяснил свои действия желанием носить модную обувь. Продавцам удалось пресечь попытку кражи, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «Пока никто не видит, мужчина спрятал один кроссовок под куртку, а другой положил в пакет. Продавцы догнали злоумышленника на улице и удерживали его до приезда полиции. Стражи порядка изъяли кроссовки у подозреваемого и обнаружили, что „антикражный“ магнит, прикрепленный к одному из них, обернут фольгой. Мужчина пояснил, что просто хотел носить модную обувь», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Личность похитителя была установлена. Им оказался ранее судимый 36-летний житель Березников. После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на кражу». Расследование инцидента продолжается. Ранее в Соликамске (Пермский край) задержали мужчину, которого подозревали в краже консервов. Следствием было установлено, что он похитил в одном из сетевых магазинов города банки с тушенкой, которые позже продал в торговом центре.

Задержанный похититель кроссовок из сетевого магазина в Березниках (Пермский край) объяснил свои действия желанием носить модную обувь. Продавцам удалось пресечь попытку кражи, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «Пока никто не видит, мужчина спрятал один кроссовок под куртку, а другой положил в пакет. Продавцы догнали злоумышленника на улице и удерживали его до приезда полиции. Стражи порядка изъяли кроссовки у подозреваемого и обнаружили, что „антикражный“ магнит, прикрепленный к одному из них, обернут фольгой. Мужчина пояснил, что просто хотел носить модную обувь», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Личность похитителя была установлена. Им оказался ранее судимый 36-летний житель Березников. После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на кражу». Расследование инцидента продолжается. Ранее в Соликамске (Пермский край) задержали мужчину, которого подозревали в краже консервов. Следствием было установлено, что он похитил в одном из сетевых магазинов города банки с тушенкой, которые позже продал в торговом центре.