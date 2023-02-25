25 февраля 2023
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23 февраля 2023

Пермяк объяснил кражу кроссовок в магазине желанием модно одеваться

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина хотел уйти из магазина, не оплатив товар Фото:

Задержанный похититель кроссовок из сетевого магазина в Березниках (Пермский край) объяснил свои действия желанием носить модную обувь. Продавцам удалось пресечь попытку кражи, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Пока никто не видит, мужчина спрятал один кроссовок под куртку, а другой положил в пакет. Продавцы догнали злоумышленника на улице и удерживали его до приезда полиции. Стражи порядка изъяли кроссовки у подозреваемого и обнаружили, что „антикражный“ магнит, прикрепленный к одному из них, обернут фольгой. Мужчина пояснил, что просто хотел носить модную обувь», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Личность похитителя была установлена. Им оказался ранее судимый 36-летний житель Березников. После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на кражу». Расследование инцидента продолжается.

Ранее в Соликамске (Пермский край) задержали мужчину, которого подозревали в краже консервов. Следствием было установлено, что он похитил в одном из сетевых магазинов города банки с тушенкой, которые позже продал в торговом центре.

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Задержанный похититель кроссовок из сетевого магазина в Березниках (Пермский край) объяснил свои действия желанием носить модную обувь. Продавцам удалось пресечь попытку кражи, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «Пока никто не видит, мужчина спрятал один кроссовок под куртку, а другой положил в пакет. Продавцы догнали злоумышленника на улице и удерживали его до приезда полиции. Стражи порядка изъяли кроссовки у подозреваемого и обнаружили, что „антикражный“ магнит, прикрепленный к одному из них, обернут фольгой. Мужчина пояснил, что просто хотел носить модную обувь», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Личность похитителя была установлена. Им оказался ранее судимый 36-летний житель Березников. После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на кражу». Расследование инцидента продолжается. Ранее в Соликамске (Пермский край) задержали мужчину, которого подозревали в краже консервов. Следствием было установлено, что он похитил в одном из сетевых магазинов города банки с тушенкой, которые позже продал в торговом центре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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