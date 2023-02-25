Комарова предложила жителям региона оценить качество выполнения своих поручений

26 февраля 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

Комарова проведет первую в этом году прямую линию «Обратная связь» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила жителям региона оценить качество исполнения поручений, данных ведомствам и муниципалитетам. Итоги будут подведены во время прямой линии «Обратная связь», которая состоится третьего марта. Об этом глава ХМАО сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Третьего марта проведем первую прямую линию по теме „Обратная связь“ в этом году, оценим исполнение поручений, данных ведомствам, муниципалитетам. Свои вопросы и предложения оставляйте в комментариях и личных сообщениях. Обсудим их в прямом эфире», — сообщила Наталья Комарова. Житель Ханты-Мансийска Анатолий Корнеев сразу поинтересовался в комментариях к посту выполнением начатых ранее мероприятий по ремонту зданий в городе и строительством новых объектов. Ранее URA.RU сообщало, что губернатору ХМАО Наталье Комаровой отправили жалобу на строительную компанию ООО «Югра-Альфа». Организация выступала в качестве подрядчика жилого дома в Нягани и не расплатилась со своим субподрядчиком за выполненные работы.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила жителям региона оценить качество исполнения поручений, данных ведомствам и муниципалитетам. Итоги будут подведены во время прямой линии «Обратная связь», которая состоится третьего марта. Об этом глава ХМАО сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Третьего марта проведем первую прямую линию по теме „Обратная связь“ в этом году, оценим исполнение поручений, данных ведомствам, муниципалитетам. Свои вопросы и предложения оставляйте в комментариях и личных сообщениях. Обсудим их в прямом эфире», — сообщила Наталья Комарова. Житель Ханты-Мансийска Анатолий Корнеев сразу поинтересовался в комментариях к посту выполнением начатых ранее мероприятий по ремонту зданий в городе и строительством новых объектов. Ранее URA.RU сообщало, что губернатору ХМАО Наталье Комаровой отправили жалобу на строительную компанию ООО «Югра-Альфа». Организация выступала в качестве подрядчика жилого дома в Нягани и не расплатилась со своим субподрядчиком за выполненные работы.