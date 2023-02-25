25 февраля 2023
24 февраля 2023
23 февраля 2023

Комарова предложила жителям региона оценить качество выполнения своих поручений

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Комарова проведет первую в этом году прямую линию «Обратная связь» Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила жителям региона оценить качество исполнения поручений, данных ведомствам и муниципалитетам. Итоги будут подведены во время прямой линии «Обратная связь», которая состоится третьего марта. Об этом глава ХМАО сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Третьего марта проведем первую прямую линию по теме „Обратная связь“ в этом году, оценим исполнение поручений, данных ведомствам, муниципалитетам. Свои вопросы и предложения оставляйте в комментариях и личных сообщениях. Обсудим их в прямом эфире», — сообщила Наталья Комарова. Житель Ханты-Мансийска Анатолий Корнеев сразу поинтересовался в комментариях к посту выполнением начатых ранее мероприятий по ремонту зданий в городе и строительством новых объектов.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатору ХМАО Наталье Комаровой отправили жалобу на строительную компанию ООО «Югра-Альфа». Организация выступала в качестве подрядчика жилого дома в Нягани и не расплатилась со своим субподрядчиком за выполненные работы.

О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила жителям региона оценить качество исполнения поручений, данных ведомствам и муниципалитетам. Итоги будут подведены во время прямой линии «Обратная связь», которая состоится третьего марта. Об этом глава ХМАО сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Третьего марта проведем первую прямую линию по теме „Обратная связь“ в этом году, оценим исполнение поручений, данных ведомствам, муниципалитетам. Свои вопросы и предложения оставляйте в комментариях и личных сообщениях. Обсудим их в прямом эфире», — сообщила Наталья Комарова. Житель Ханты-Мансийска Анатолий Корнеев сразу поинтересовался в комментариях к посту выполнением начатых ранее мероприятий по ремонту зданий в городе и строительством новых объектов. Ранее URA.RU сообщало, что губернатору ХМАО Наталье Комаровой отправили жалобу на строительную компанию ООО «Югра-Альфа». Организация выступала в качестве подрядчика жилого дома в Нягани и не расплатилась со своим субподрядчиком за выполненные работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...