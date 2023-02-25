25 февраля 2023
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23 февраля 2023

В Тюмени в массовом ДТП пострадали два человека. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла на улице Закалужской Фото:

В Тюмени на улице Закалужской столкнулись три автомобиля. В результате аварии одна из машин перевернулась. Пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Из-за нарушения правил перестроения столкнулись три автомобиля — Toyota, Kia и Hyundai. Пострадали женщина 1971 года рождения, у нее травма головы, у мужчины 1987 года рождения — травма носа», — рассказали изданию «Тюменская область сегодня» в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

Как сообщили очевидцы в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», на месте также работали сотрудники МЧС. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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В Тюмени на улице Закалужской столкнулись три автомобиля. В результате аварии одна из машин перевернулась. Пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Из-за нарушения правил перестроения столкнулись три автомобиля — Toyota, Kia и Hyundai. Пострадали женщина 1971 года рождения, у нее травма головы, у мужчины 1987 года рождения — травма носа», — рассказали изданию «Тюменская область сегодня» в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Как сообщили очевидцы в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», на месте также работали сотрудники МЧС. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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