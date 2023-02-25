Авария произошла на улице Закалужской
В Тюмени на улице Закалужской столкнулись три автомобиля. В результате аварии одна из машин перевернулась. Пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Из-за нарушения правил перестроения столкнулись три автомобиля — Toyota, Kia и Hyundai. Пострадали женщина 1971 года рождения, у нее травма головы, у мужчины 1987 года рождения — травма носа», — рассказали изданию «Тюменская область сегодня» в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.
Как сообщили очевидцы в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», на месте также работали сотрудники МЧС. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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