В Тюмени в массовом ДТП пострадали два человека. Видео

26 февраля 2023 в 11:52 Размер текста - 17 +

Авария произошла на улице Закалужской Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени на улице Закалужской столкнулись три автомобиля. В результате аварии одна из машин перевернулась. Пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Из-за нарушения правил перестроения столкнулись три автомобиля — Toyota, Kia и Hyundai. Пострадали женщина 1971 года рождения, у нее травма головы, у мужчины 1987 года рождения — травма носа», — рассказали изданию «Тюменская область сегодня» в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Как сообщили очевидцы в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», на месте также работали сотрудники МЧС. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В Тюмени на улице Закалужской столкнулись три автомобиля. В результате аварии одна из машин перевернулась. Пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Из-за нарушения правил перестроения столкнулись три автомобиля — Toyota, Kia и Hyundai. Пострадали женщина 1971 года рождения, у нее травма головы, у мужчины 1987 года рождения — травма носа», — рассказали изданию «Тюменская область сегодня» в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Как сообщили очевидцы в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», на месте также работали сотрудники МЧС. Обстоятельства ДТП устанавливаются.