В Свердловской области снизился уровень безработицы

27 февраля 2023 в 02:54 Размер текста - 17 +

В среднем свердловчане находят работу за 6,1 месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области по итогам четвертого квартала 2022 года уровень безработицы составил 3,2%, что на 0,5% меньше чем годом ранее. Информация об этом следует из ежегодного рейтинга регионов России по уровню безработицы. По итогам 2022 года Свердловская область с 3,2% по уровню безработицы заняла 28 место в рейтинге регионов РФ, приводят данные аналитики РИА Новости. При этом показатель упал на 0,5% по сравнению с 2021 годом. Согласно данным, среднее время, которое свердловчане затрачивают на поиск работы, составляет 6,1 месяца. При этом в 2021 году на поиск работы у жителей Свердловской области в среднем уходило 5,6 месяца. Ранее URA.RU сообщало, что качество жизни в Свердловской области в 2022 году стало выше, чем годом ранее. Среди регионов России Свердловская область за прошлый год стала 14, хотя в 2021 году была на 13 месте.

В Свердловской области по итогам четвертого квартала 2022 года уровень безработицы составил 3,2%, что на 0,5% меньше чем годом ранее. Информация об этом следует из ежегодного рейтинга регионов России по уровню безработицы. По итогам 2022 года Свердловская область с 3,2% по уровню безработицы заняла 28 место в рейтинге регионов РФ, приводят данные аналитики РИА Новости. При этом показатель упал на 0,5% по сравнению с 2021 годом. Согласно данным, среднее время, которое свердловчане затрачивают на поиск работы, составляет 6,1 месяца. При этом в 2021 году на поиск работы у жителей Свердловской области в среднем уходило 5,6 месяца. Ранее URA.RU сообщало, что качество жизни в Свердловской области в 2022 году стало выше, чем годом ранее. Среди регионов России Свердловская область за прошлый год стала 14, хотя в 2021 году была на 13 месте.