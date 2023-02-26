Тюменцы рассказали о смертельной аварии с грузовиком и легковушкой. Фото

На дороге Тюмень-Тобольск произошла смертельная авария

27 февраля 2023 в 06:20 Размер текста - 17 +

ДТП произошло на трассе P-404 от Тюмени до Тобольска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Возле Тобольска на трассе P-404 до Тюмени случилась смертельная авария, в которой погиб водитель легкового автомобиля Chrysler. О столкновении машины с грузовиком ГАЗель рассказали в соцсетях. «Трагедия на 239 км трассы между газпромовской заправкой и перекрестком ЗГСМ. Столкновение ГАЗели и Chrysler», — пишет автор поста в группе «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте». По его словам, водитель легкового автомобиля погиб. URA.RU направило запрос в УГИБДД по Тюменской области с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ ожидается. Ранее агентство сообщало, что на федеральную дорогу P-404 неоднократно называли «трассой смерти» из-за множества ДТП с летальным исходом. Так, в январе этого года житель ХМАО выехал на встречку и устроил аварию, в которой погиб водитель «Лада Ларгус». Фото: группа «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте»

Возле Тобольска на трассе P-404 до Тюмени случилась смертельная авария, в которой погиб водитель легкового автомобиля Chrysler. О столкновении машины с грузовиком ГАЗель рассказали в соцсетях. «Трагедия на 239 км трассы между газпромовской заправкой и перекрестком ЗГСМ. Столкновение ГАЗели и Chrysler», — пишет автор поста в группе «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте». По его словам, водитель легкового автомобиля погиб. URA.RU направило запрос в УГИБДД по Тюменской области с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ ожидается. Ранее агентство сообщало, что на федеральную дорогу P-404 неоднократно называли «трассой смерти» из-за множества ДТП с летальным исходом. Так, в январе этого года житель ХМАО выехал на встречку и устроил аварию, в которой погиб водитель «Лада Ларгус».