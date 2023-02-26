26 февраля 2023
25 февраля 2023
24 февраля 2023

Тюменцы рассказали о смертельной аварии с грузовиком и легковушкой. Фото

На дороге Тюмень-Тобольск произошла смертельная авария
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария на Карла Либкнехта-Ленина. Екатеринбург, патрульная машина, дтп, полиция, проблесковый маячок
ДТП произошло на трассе P-404 от Тюмени до Тобольска Фото:

Возле Тобольска на трассе P-404 до Тюмени случилась смертельная авария, в которой погиб водитель легкового автомобиля Chrysler. О столкновении машины с грузовиком ГАЗель рассказали в соцсетях.

«Трагедия на 239 км трассы между газпромовской заправкой и перекрестком ЗГСМ. Столкновение ГАЗели и Chrysler», — пишет автор поста в группе «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте». По его словам, водитель легкового автомобиля погиб.

URA.RU направило запрос в УГИБДД по Тюменской области с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ ожидается.

Ранее агентство сообщало, что на федеральную дорогу P-404 неоднократно называли «трассой смерти» из-за множества ДТП с летальным исходом. Так, в январе этого года житель ХМАО выехал на встречку и устроил аварию, в которой погиб водитель «Лада Ларгус».

Фото:

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Возле Тобольска на трассе P-404 до Тюмени случилась смертельная авария, в которой погиб водитель легкового автомобиля Chrysler. О столкновении машины с грузовиком ГАЗель рассказали в соцсетях. «Трагедия на 239 км трассы между газпромовской заправкой и перекрестком ЗГСМ. Столкновение ГАЗели и Chrysler», — пишет автор поста в группе «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте». По его словам, водитель легкового автомобиля погиб. URA.RU направило запрос в УГИБДД по Тюменской области с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ ожидается. Ранее агентство сообщало, что на федеральную дорогу P-404 неоднократно называли «трассой смерти» из-за множества ДТП с летальным исходом. Так, в январе этого года житель ХМАО выехал на встречку и устроил аварию, в которой погиб водитель «Лада Ларгус».
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© Служба новостей «URA.RU»
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