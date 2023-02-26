26 февраля 2023
25 февраля 2023

Накрывший ночью пермяков снегопад оказался самым мощным за два месяца

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия снегопада. Пермь, последствия снегопада, виды зимнего города, автомобиль сугроб
Снега в Прикамье будет еще больше Фото:

В Пермском крае в ночь на 27 февраля прошел обильный снегопад. Синоптики отмечают, что он стал самым мощным за последние два месяца.

«В ночь на 27 февраля в Пермском крае прошел самый сильный снегопад почти за два месяца. Количество осадков оказалось выше ожидаемого», — сообщает ГИС центр ПГНИУ. Например, в Чайковском за 12 часов выпало 10 мм осадков, то есть примерно треть месячной нормы. В Перми снега было значительно меньше — 4 мм.

По словам метеорологов, на этой неделе осадков в Прикамье будет много. При этом температура ожидается на 2-3 градуса выше климатической нормы.

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В Пермском крае в ночь на 27 февраля прошел обильный снегопад. Синоптики отмечают, что он стал самым мощным за последние два месяца. «В ночь на 27 февраля в Пермском крае прошел самый сильный снегопад почти за два месяца. Количество осадков оказалось выше ожидаемого», — сообщает ГИС центр ПГНИУ. Например, в Чайковском за 12 часов выпало 10 мм осадков, то есть примерно треть месячной нормы. В Перми снега было значительно меньше — 4 мм. По словам метеорологов, на этой неделе осадков в Прикамье будет много. При этом температура ожидается на 2-3 градуса выше климатической нормы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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