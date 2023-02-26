Накрывший ночью пермяков снегопад оказался самым мощным за два месяца

Снега в Прикамье будет еще больше
В Пермском крае в ночь на 27 февраля прошел обильный снегопад. Синоптики отмечают, что он стал самым мощным за последние два месяца.
«В ночь на 27 февраля в Пермском крае прошел самый сильный снегопад почти за два месяца. Количество осадков оказалось выше ожидаемого», — сообщает ГИС центр ПГНИУ. Например, в Чайковском за 12 часов выпало 10 мм осадков, то есть примерно треть месячной нормы. В Перми снега было значительно меньше — 4 мм.
По словам метеорологов, на этой неделе осадков в Прикамье будет много. При этом температура ожидается на 2-3 градуса выше климатической нормы.
О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.