Накрывший ночью пермяков снегопад оказался самым мощным за два месяца

27 февраля 2023 в 10:59 Размер текста - 17 +

Снега в Прикамье будет еще больше Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае в ночь на 27 февраля прошел обильный снегопад. Синоптики отмечают, что он стал самым мощным за последние два месяца. «В ночь на 27 февраля в Пермском крае прошел самый сильный снегопад почти за два месяца. Количество осадков оказалось выше ожидаемого», — сообщает ГИС центр ПГНИУ. Например, в Чайковском за 12 часов выпало 10 мм осадков, то есть примерно треть месячной нормы. В Перми снега было значительно меньше — 4 мм. По словам метеорологов, на этой неделе осадков в Прикамье будет много. При этом температура ожидается на 2-3 градуса выше климатической нормы.

В Пермском крае в ночь на 27 февраля прошел обильный снегопад. Синоптики отмечают, что он стал самым мощным за последние два месяца. «В ночь на 27 февраля в Пермском крае прошел самый сильный снегопад почти за два месяца. Количество осадков оказалось выше ожидаемого», — сообщает ГИС центр ПГНИУ. Например, в Чайковском за 12 часов выпало 10 мм осадков, то есть примерно треть месячной нормы. В Перми снега было значительно меньше — 4 мм. По словам метеорологов, на этой неделе осадков в Прикамье будет много. При этом температура ожидается на 2-3 градуса выше климатической нормы.