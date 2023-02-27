Гендиректор ОСК: ученые разработают «маленькую ядерную установку»

27 февраля 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Гендиректор ОСК Алексей Рахманов рассказал о новых разработках для подводных лодок Фото: Анна Майорова © URA.RU Ядерный реактор является самой оптимальной анаэробной установкой, современные исследования ученых сконцентрированы на разработке компактных установок для подводных лодок. Об этом рассказал генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. «Придумать компактный источник энергии в виде маленькой ядерной установки — тема интересная. Исследования в этой области ведутся», — заявил Алексей Рахманов в интервью РИА Новости. Так он ответил на вопрос журналиста, какие новые технологии в области конструирования подводных лодок разрабатываются в данный момент. Также Рахманов рассказал, что в текущем году ВМФ пополнится атомными подлодками «Александр III» и «Красноярск», передает RT. Предполагается, что флот будет пополняться одной — двумя подлодками в год.

Ядерный реактор является самой оптимальной анаэробной установкой, современные исследования ученых сконцентрированы на разработке компактных установок для подводных лодок. Об этом рассказал генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. «Придумать компактный источник энергии в виде маленькой ядерной установки — тема интересная. Исследования в этой области ведутся», — заявил Алексей Рахманов в интервью РИА Новости. Так он ответил на вопрос журналиста, какие новые технологии в области конструирования подводных лодок разрабатываются в данный момент. Также Рахманов рассказал, что в текущем году ВМФ пополнится атомными подлодками «Александр III» и «Красноярск», передает RT. Предполагается, что флот будет пополняться одной — двумя подлодками в год.