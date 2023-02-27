Ополченцев Донбасса признают ветеранами боевых действий

Рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму законопроект о предоставлении статуса ветеранов ополченцам Донбасса, которые участвовали в боевых действиях с 2014 года. Об этом рассказал руководитель рабочей группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«В парламент внесен законопроект, который наделит статусом ветеранов боевых действий ополченцев, воевавших за Донбасс с 2014 года», — приводит слова Турчака пресс-служба «Единой России». Законопроект подготовила рабочая группа по вопросам СВО совместно с думскими фракциями.
Также был внесен законопроект о предоставлении бесплатной юридической помощи участникам и ветеранам спецоперации, членам их семей. По словам Турчака, сейчас ополченцы самостоятельно решают правовые вопросы, такие как оформление льгот и статуса добровольца. Для этого им приходится нанимать частных юристов за свой счет, отметил он. Изменения законодательства позволят освободить ополченцев от дополнительных финансовых трат и защитить от аферистов.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что статус ветеранов и инвалидов боевых действий распространят на ополченцев Донбасса. До этого возможность получить статус ветерана боевых действий предоставили участникам спецоперации на Украине, благодаря чему они смогут получить еще больше льгот.
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