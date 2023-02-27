Ополченцев Донбасса признают ветеранами боевых действий

27 февраля 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

Участники СВО получат льготы Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму законопроект о предоставлении статуса ветеранов ополченцам Донбасса, которые участвовали в боевых действиях с 2014 года. Об этом рассказал руководитель рабочей группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «В парламент внесен законопроект, который наделит статусом ветеранов боевых действий ополченцев, воевавших за Донбасс с 2014 года», — приводит слова Турчака пресс-служба «Единой России». Законопроект подготовила рабочая группа по вопросам СВО совместно с думскими фракциями. Также был внесен законопроект о предоставлении бесплатной юридической помощи участникам и ветеранам спецоперации, членам их семей. По словам Турчака, сейчас ополченцы самостоятельно решают правовые вопросы, такие как оформление льгот и статуса добровольца. Для этого им приходится нанимать частных юристов за свой счет, отметил он. Изменения законодательства позволят освободить ополченцев от дополнительных финансовых трат и защитить от аферистов. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что статус ветеранов и инвалидов боевых действий распространят на ополченцев Донбасса. До этого возможность получить статус ветерана боевых действий предоставили участникам спецоперации на Украине, благодаря чему они смогут получить еще больше льгот. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму законопроект о предоставлении статуса ветеранов ополченцам Донбасса, которые участвовали в боевых действиях с 2014 года. Об этом рассказал руководитель рабочей группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «В парламент внесен законопроект, который наделит статусом ветеранов боевых действий ополченцев, воевавших за Донбасс с 2014 года», — приводит слова Турчака пресс-служба «Единой России». Законопроект подготовила рабочая группа по вопросам СВО совместно с думскими фракциями. Также был внесен законопроект о предоставлении бесплатной юридической помощи участникам и ветеранам спецоперации, членам их семей. По словам Турчака, сейчас ополченцы самостоятельно решают правовые вопросы, такие как оформление льгот и статуса добровольца. Для этого им приходится нанимать частных юристов за свой счет, отметил он. Изменения законодательства позволят освободить ополченцев от дополнительных финансовых трат и защитить от аферистов. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что статус ветеранов и инвалидов боевых действий распространят на ополченцев Донбасса. До этого возможность получить статус ветерана боевых действий предоставили участникам спецоперации на Украине, благодаря чему они смогут получить еще больше льгот.