Пермячку осудят за то, что прочитала и распространила чужую переписку

В селе Частые (Пермский край) в суд направили уголовное дело о нарушении тайны переписки. Местная жительница влезла в чужой телефон, прочитала сообщения и поделилась с другими. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
«Обвиняемая, зная графический ключ мобильного телефона своего знакомого, получила доступ к его частной переписке в программе быстрого обмена сообщениями. Прочитала переписку, сделала скриншоты и распространила сведения о его личной жизни среди третьих лиц», — указано в пресс-релизе.
Жительницу обвинили в совершении двух преступлений: в нарушении неприкосновенности частной жизни и нарушении тайны переписки. Уголовное дело направили в мировой суд Частинского района. Женщине может грозить до двух лет лишения свободы.
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