Пермячку осудят за то, что прочитала и распространила чужую переписку

27 февраля 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

Женщина залезла в чужой телефон, прочитала личную переписку и отправила ее другим людям Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В селе Частые (Пермский край) в суд направили уголовное дело о нарушении тайны переписки. Местная жительница влезла в чужой телефон, прочитала сообщения и поделилась с другими. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «Обвиняемая, зная графический ключ мобильного телефона своего знакомого, получила доступ к его частной переписке в программе быстрого обмена сообщениями. Прочитала переписку, сделала скриншоты и распространила сведения о его личной жизни среди третьих лиц», — указано в пресс-релизе. Жительницу обвинили в совершении двух преступлений: в нарушении неприкосновенности частной жизни и нарушении тайны переписки. Уголовное дело направили в мировой суд Частинского района. Женщине может грозить до двух лет лишения свободы.

В селе Частые (Пермский край) в суд направили уголовное дело о нарушении тайны переписки. Местная жительница влезла в чужой телефон, прочитала сообщения и поделилась с другими. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «Обвиняемая, зная графический ключ мобильного телефона своего знакомого, получила доступ к его частной переписке в программе быстрого обмена сообщениями. Прочитала переписку, сделала скриншоты и распространила сведения о его личной жизни среди третьих лиц», — указано в пресс-релизе. Жительницу обвинили в совершении двух преступлений: в нарушении неприкосновенности частной жизни и нарушении тайны переписки. Уголовное дело направили в мировой суд Частинского района. Женщине может грозить до двух лет лишения свободы.