26 февраля 2023

Пермячку осудят за то, что прочитала и распространила чужую переписку

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Женщина залезла в чужой телефон, прочитала личную переписку и отправила ее другим людям Фото:

В селе Частые (Пермский край) в суд направили уголовное дело о нарушении тайны переписки. Местная жительница влезла в чужой телефон, прочитала сообщения и поделилась с другими. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

«Обвиняемая, зная графический ключ мобильного телефона своего знакомого, получила доступ к его частной переписке в программе быстрого обмена сообщениями. Прочитала переписку, сделала скриншоты и распространила сведения о его личной жизни среди третьих лиц», — указано в пресс-релизе.

Жительницу обвинили в совершении двух преступлений: в нарушении неприкосновенности частной жизни и нарушении тайны переписки. Уголовное дело направили в мировой суд Частинского района. Женщине может грозить до двух лет лишения свободы.

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В селе Частые (Пермский край) в суд направили уголовное дело о нарушении тайны переписки. Местная жительница влезла в чужой телефон, прочитала сообщения и поделилась с другими. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «Обвиняемая, зная графический ключ мобильного телефона своего знакомого, получила доступ к его частной переписке в программе быстрого обмена сообщениями. Прочитала переписку, сделала скриншоты и распространила сведения о его личной жизни среди третьих лиц», — указано в пресс-релизе. Жительницу обвинили в совершении двух преступлений: в нарушении неприкосновенности частной жизни и нарушении тайны переписки. Уголовное дело направили в мировой суд Частинского района. Женщине может грозить до двух лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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