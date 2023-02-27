Минпромторг РФ: производство автомобилей упало на 60% в 2022 году

В прошлом году было произведено на 60% меньше автомобилей, чем в 2021 году. Об этом заявил замглавы Минпромторга Альберт Каримов.
«В целом у нас объем производства по итогам 2022 года составил порядка 620 тысяч автомобилей, что на 60% меньше, чем в 2021 году. Наибольшее снижение у нас именно в сегменте легкового автотранспорта — порядка 66%, в грузовом автомобиле гораздо меньше — 18%», — сказал Каримов в
Некоторые иностранные производители приостановили производство авто в России в прошлом году. Некоторые компании вернулись, среди них Toyota, передает телеканал 360. В 2023 году вдвое сократятся продажи автомобилей, прогнозируют эксперты отрасли. При этом в России появятся новые китайские автомобили. Также в России будут иранские, китайские и вьетнамские машины.
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