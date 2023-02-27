27 февраля 2023
26 февраля 2023

Рыбак из ХМАО похвастался выловленной рыбой и был раскритикован за фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбака из Нефтеюганска покритиковали за способ демонстрации выловленной щуки Фото:

Рыбак из Нефтеюганска (ХМАО) Константин Почевалов поделился в соцсети фото, на котором держит выловленную им щуку на вытянутых руках. За такой способ демонстрации улова его упрекнул другой любитель рыбалки Алексей Ткаченко в комментариях к посту в социальной сети «ВКонтакте».

«Щука сколько килограммов? При фотосъемках малейшее приближение к объективу резко увеличивает объекты на переднем плане», — написал Алексей Ткаченко под фото в группе «Рыбалка в Сургуте» в соцсети.

Почевалов признался, что щуку не взвешивал. Но большинство комментаторов отнеслись к размещенному фото положительно, отреагировав стикерами.

Ранее URA.RU рассказало, что рыбак из ХМАО Виталий Вент выловил 70 окуней на озере Вышка. Еще он поймал щуку весом в пять килограммов.

Константин Почевалов держит щуку на вытянутых руках
Фото:

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Рыбак из Нефтеюганска (ХМАО) Константин Почевалов поделился в соцсети фото, на котором держит выловленную им щуку на вытянутых руках. За такой способ демонстрации улова его упрекнул другой любитель рыбалки Алексей Ткаченко в комментариях к посту в социальной сети «ВКонтакте». «Щука сколько килограммов? При фотосъемках малейшее приближение к объективу резко увеличивает объекты на переднем плане», — написал Алексей Ткаченко под фото в группе «Рыбалка в Сургуте» в соцсети. Почевалов признался, что щуку не взвешивал. Но большинство комментаторов отнеслись к размещенному фото положительно, отреагировав стикерами. Ранее URA.RU рассказало, что рыбак из ХМАО Виталий Вент выловил 70 окуней на озере Вышка. Еще он поймал щуку весом в пять килограммов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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