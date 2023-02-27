Рыбак из ХМАО похвастался выловленной рыбой и был раскритикован за фото

Рыбака из Нефтеюганска покритиковали за способ демонстрации выловленной щуки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рыбак из Нефтеюганска (ХМАО) Константин Почевалов поделился в соцсети фото, на котором держит выловленную им щуку на вытянутых руках. За такой способ демонстрации улова его упрекнул другой любитель рыбалки Алексей Ткаченко в комментариях к посту в социальной сети «ВКонтакте».

«Щука сколько килограммов? При фотосъемках малейшее приближение к объективу резко увеличивает объекты на переднем плане», — написал Алексей Ткаченко под фото в группе «Рыбалка в Сургуте» в соцсети.

Почевалов признался, что щуку не взвешивал. Но большинство комментаторов отнеслись к размещенному фото положительно, отреагировав стикерами.

Ранее URA.RU рассказало, что рыбак из ХМАО Виталий Вент выловил 70 окуней на озере Вышка. Еще он поймал щуку весом в пять килограммов.