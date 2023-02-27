Пермский педофил два года насиловал 10-летнюю девочку

Школьница приходилась насильнику падчерицей
Житель Краснокамска (Пермский край) в течение двух лет насиловал свою 10-летнюю падчерицу. О выявленном преступлении и наказании для пермяка сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
«Установлено, что преступник проживал вместе с супругой и ее 10-летней дочерью. В течение двух лет мужчина, оставаясь наедине с ребенком, неоднократно совершал в отношении нее действия сексуального характера», — рассказали в ведомстве.
В отношении 35-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным и отправил в колонию строгого режима на 15 лет.
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