27 февраля 2023

Пермский педофил два года насиловал 10-летнюю девочку

© Служба новостей «URA.RU»
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Юргамыш. Курган, школьник, подросток, мягкая игрушка, девочка, шкоольник
Школьница приходилась насильнику падчерицей Фото:

Житель Краснокамска (Пермский край) в течение двух лет насиловал свою 10-летнюю падчерицу. О выявленном преступлении и наказании для пермяка сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«Установлено, что преступник проживал вместе с супругой и ее 10-летней дочерью. В течение двух лет мужчина, оставаясь наедине с ребенком, неоднократно совершал в отношении нее действия сексуального характера», — рассказали в ведомстве.

В отношении 35-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным и отправил в колонию строгого режима на 15 лет.

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Житель Краснокамска (Пермский край) в течение двух лет насиловал свою 10-летнюю падчерицу. О выявленном преступлении и наказании для пермяка сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Установлено, что преступник проживал вместе с супругой и ее 10-летней дочерью. В течение двух лет мужчина, оставаясь наедине с ребенком, неоднократно совершал в отношении нее действия сексуального характера», — рассказали в ведомстве. В отношении 35-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным и отправил в колонию строгого режима на 15 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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